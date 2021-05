Kan ik stoppen met antidepressiva?

Meer dan een miljoen mensen in Nederland slikken antidepressiva. Een groot aantal van hen om een terugval te voorkomen na herstel van een depressie. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde psychologische interventies als Preventieve Cognitieve Therapie (PCT) en Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) een goed alternatief zijn voor antidepressiva. Dit onderzoek, onder leiding van Claudi Bockting, hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie en Josefien Breedvelt, beiden van Amsterdam UMC met het internationaal consortium terugvalpreventie ITFRA, is vandaag gepubliceerd in JAMA Psychiatrie.

Behandelaars hebben nu twee mogelijkheden om te voorkomen dat patiënten een terugval krijgen na herstel van een depressie. Of blijven slikken van antidepressiva of een psychologische interventie die begint na herstel. De meest onderzochte interventies Preventieve Cognitieve Therapie (PCT) en Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) bestaan uit 8 sessies gegeven over een periode van 8 weken. PCT richt zich op het onderzoeken van denkpatronen, de activatie van positief gevoel en het maken van een preventieplan. Bij MBCT wordt er een bepaalde vorm van meditatie geoefend. Beide interventies reduceren het risico op terugval aanzienlijk blijkt uit verschillende onderzoeken en uit de resultaten van de meta-analyse, die vandaag is gepubliceerd.



Richtlijnen



De huidige behandelrichtlijnen geven aan dat patiënten met een hoog risico op terugval langdurig antidepressiva moeten blijven slikken. Er is geen duidelijkheid bij wie medicatie kan worden afgebouwd. Het gaat dan om patiënten die al vaker een terugval hebben gehad of als de depressie op jonge leeftijd is begonnen. Niet eerder is onderzocht of patiënten ongeacht deze risicofactoren toch medicatie kunnen afbouwen. Deze analyse, gebaseerd op alle wetenschappelijke studies op dit gebied, toont aan dat er alternatieven zijn ook voor mensen met terugkerende depressies en restklachten. Bockting: “Dit is van groot belang voor de (inter)nationale richtlijnen voor de behandeling van mensen die langdurig antidepressiva slikken maar een sterke wens hebben om af te bouwen.“

Bron: Amsterdam UMC