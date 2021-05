UMCG doet mee aan wereldwijd onderzoek naar gevolgen pandemie op zorg rond zwangerschap

Het UMCG doet mee aan een grote wereldwijde studie om te onderzoeken hoe de zorg en de beleving daarvan, rondom zwangerschap geweest is tijdens de COVID-19 pandemie. Deze internationale studie wordt geleid door University of Queensland, Australia; gynaecoloog Sanne Gordijn en medisch-maatschappelijk werker Jet van de Hulst van het UMCG coördineren het Nederlandse deel van de studie. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de psychosociale impact van de COVID-19-pandemie op zwangere of recent bevallen vrouwen en hun partners.

Hoe is tijdens pandemie zorg bij zwangerschap ervaren?

De onderzoekers zijn benieuwd hoe zwangere vrouwen, recent bevallen vrouwen, hun partners en stellen die een zwangerschapsverlies doormaakten, in deze periode de bezoeken aan de verloskundige en/of gynaecoloog, de bevalling en de kraamzorgdiensten hebben ervaren. Dit om bij een eventueel toekomstige pandemie de zorg en begeleiding aan hen verder te kunnen optimaliseren. Ook de impact van de pandemie op hun gevoelsleven is onderdeel van dit onderzoek. In het onderzoek komen alle aspecten van zorg aan bod. Hierdoor kunnen zowel toekomstige ouders deelnemen aan de studie, als ouders van een tijdens de pandemie gezond geboren kindje of van een kindje dat dat tijdens de zwangerschap of bevalling overleden is.

Zorgen door de pandemie

Momenteel is er nog zeer weinig informatie bekend over de psychologische gevolgen en mentale gezondheid van zwangere en recent bevallen vrouwen en hun partners tijdens de COVID-19 pandemie. Wel is al gebleken dat zwangere vrouwen bezorgd zijn over hun geboorteplan, gezien de quarantainebeperkingen. Ook zijn sommigen geneigd bezoek aan hun zorgverlener te vermijden omdat ze bezorgd zijn blootgesteld te worden aan het coronavirus. Daarnaast maken sommige vrouwen zich zorgen over de periode na de bevalling met het oog op borstvoeding en de gezondheidzorg voor pasgeborenen.

Wereldwijde studie

Dit onderzoek is opgezet door het Australische “Centre of Research Excellence in Stillbirth” (https://www.stillbirthcre.org.au) en wordt ondersteund door gynaecologen, verloskundigen en patiëntenorganisaties wereldwijd. In Nederland wordt dit onderzoek gecoördineerd door dr. Sanne Gordijn, gynaecoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen en Jet van de Hulst, medisch-maatschappelijk werker.

Meer informatie

Meer informatie over de studie is hier te vinden: https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_5uUyYyUZ4PLub78

Bron: UMCG