Roos Leber versterkt Bestuursteam Isala

Roos Leber, nu nog lid van de Raad van Bestuur van het Amphia ziekenhuis in Breda, gaat vanaf medio augustus als COO (red. Chief Operating Officer) het Bestuursteam van Isala versterken. Zij volgt daarmee Hans de Boer op die in mei een nieuwe stap in zijn carrière zette. Bestuursvoorzitter Rob Dillmann: ‘Wij zijn ontzettend blij dat zij voor Isala heeft gekozen en wij kijken er naar uit om met haar te gaan samenwerken.’

Op de vraag waarom Isala? Is Roos duidelijk. ‘Isala is een koploper onder de topklinische ziekenhuizen. Dan heb ik het niet alleen over omvang, maar ook over de ambities om de zorgprocessen te verbeteren, de moderne verandermanagementtechnieken en connected care. Dus daarom ben ik blij dat ik de kans krijg om deel uit te gaan maken van het Bestuursteam van Isala. Een mooie nieuwe uitdaging.’

Capaciteitsmanagement

Rob: ‘Naast dat Roos goed past in ons team, neemt ze veel ervaring mee. Uit de ziekenhuiswereld maar ook daarbuiten. Zij gaat Isala zeker helpen om vervolgstappen te zetten op het gebied van connected care, de inrichting van zorgketens en capaciteitsmanagement.’ Zo werkt Amphia met het Hospital Control Center.

Roos: ‘Dit initiatief zijn we in 2018 gestart en hebben we veel erkenning voor gekregen. Door te werken met het Hospital Control Center hebben wij real-time inzicht in hoeveel patiënten er binnenkomen, hoeveel mensen er doorstromen, hoeveel patiënten er uitstromen en waar naar toe. Dat helpt ons enorm om de productiecapaciteit te laten meebewegen met de zorgcapaciteit. Zeker tijdens de coronapandemie komt deze manier van werken goed van pas. Die ervaring neem ik mee naar Isala.’

Beter leren kennen

Wirt Groen, voorzitter Raad van Toezicht van Isala: ‘Die ervaring die Roos heeft op het gebied van IT en de kennis die ze heeft van de ziekenhuiswereld maakt dat wij als Raad van Toezicht enorm blij zijn met haar komst. En zoals Rob al aangaf, ze past goed in het Bestuursteam en bij Isala.’ Roos: ‘Ik kijk er naar uit om straks het ziekenhuis, de medewerkers en artsen beter te leren. Maar ook Zwolle wil ik graag beter leren kennen. Net als Breda is Zwolle een prachtige stad, ik ga mij er zeker thuis voelen.’

Directeursfuncties

Roos maakt sinds 2017 deel uit van de Raad van Bestuur van Amphia. Zij is als bestuurder onder andere verantwoordelijk voor de financiële portefeuille en het veranderprogramma “Nieuw Amphia”. Daarvoor had ze verschillende directeursfuncties bij het AMC en de ABN AMRO bank.

Bron: Isala