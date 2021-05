Vrijdag in Meldpunt: Bijbouwen verpleeghuizen gaat veel te langzaam

Het afgelopen jaar zijn er nauwelijks verpleeghuisplekken bijgekomen, terwijl die, gezien de oplopende vergrijzing, hard nodig zijn. De nieuwe regering wacht een monsterklus om te voorkomen dat de zorg de komende jaren niet compleet vastloopt door gebrek aan verpleeghuiszorg. Dit is te zien in Meldpunt op vrijdag 28 mei om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.



17.000 kwetsbare mensen wachten

Een dikke 17.000 kwetsbare mensen wachten op een plek in een verpleeghuis. Zij redden het niet meer thuis, ondanks mantel- en thuiszorg. Het gaat om mensen met dementie, al dan niet in combinatie met fysieke aandoeningen, zoals niet-aangeboren-hersenletsel door bijvoorbeeld een hersenbloeding. Zij hebben zo snel mogelijk langdurige 24-uurs-zorg nodig in een verpleeghuis. Alleen is er voor hen geen plek.



De wachtlijst voor een verpleeghuisplek is de afgelopen maanden iets geslonken door corona, maar de verwachting is dat die de komende maanden weer oploopt. Reden: er komen ieder jaar meer kwetsbare ouderen bij dan er aan extra verpleeghuisplekken wordt gecreëerd.



Meldpunt sprak in januari vorig jaar met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over dit probleem. De week erop beloofde hij aan de Tweede Kamer beterschap. Wat is er terecht gekomen van deze belofte? Wat moet het volgende kabinet hier aan doen?



Te gast zijn huisarts Toosje Valkenburg en Tamara Pieterse van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties. Is er geld voor het bijbouwen van verpleeghuizen en is er bouwgrond? En wie gaat er bouwen? Kan de regering partijen dwingen? En hoe komen we aan personeel voor deze nieuwe verpleeghuizen? Elles de Bruin zoekt naar oplossingen.

Verder in Meldpunt: verklaring van erfrecht

Als van een getrouwd stel met een gezamenlijke bankrekening één van twee overlijdt, kan de nabestaande niet zomaar de bankrekening op eigen naam zetten. De ING-bank eist hiervoor een door de notaris opgestelde verklaring van erfrecht. Riet van Wissen die vorig jaar haar man verloor moest maar liefst €770,= betalen voor deze verklaring. Belachelijk, zegt zij. Heeft zij een punt? MAX Ombudsman Rogier de Haan onderzoekt de zaak en vraagt ING of dat niet anders en vooral goedkoper kan.

