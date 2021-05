Grootste urologische kliniek gaat verder als Andros Clinics

De grootste urologische kliniek in Nederland, Andros Mannenkliniek / Gynos Vrouwenkliniek gaat verder onder een nieuwe naam: Andros Clinics.

De afgelopen jaren groeiden Andros en Gynos hard en werd het zorgaanbod uitgebreid. Ze focussen zich op vier expertises waarin ze echt onderscheidend zijn: urologie voor de 50+ man, prostaatkanker, sterilisatie van de man en complexe blaasklachten bij mannen en vrouwen.

Prostaatkankercentrum

Andros werd in 2004 opgericht en staat van oudsher bekend om haar urologische zorg voor de 50+ man. Inmiddels is ook het Andros Prostaatkankercentrum uitgegroeid tot een toonaangevend zelfstandig centrum op het gebied van precisiediagnostiek met 3Tesla MRI en MRI fusie biopsie via de huid voor het opsporen van prostaatkanker en active surveillance begeleiding. Blaasproblemen worden al meer dan 5 jaar behandeld Andros én Gynos . Nu is Andros Blaascentrum het onderdeel van Andros Clinics waar mannen en vrouwen met complexe blaasklachten terecht kunnen.

Andros Clinics gelooft dat de beste zorg geleverd wordt door specialisten die zich op een specifiek aandachtsgebied focussen qua diagnostiek en behandeling. Met deze focus zorgt Andros voor deskundigheid, sneller kunnen innoveren, tijd en aandacht voor de patiënt en zorg op maat. Met de juiste zorg op het juiste moment kunnen zo vaak zwaardere behandelingen of operaties worden voorkomen.

Andros Clinics heeft gespecialiseerde urologische klinieken in Amsterdam, Arnhem, Baarn en Den Haag die verzekerde (basis) zorg bieden: www.andros.nl, www.blaascentrum.nl en www.sterilisatieklinieken.nl.

Bron: Andros Clinics