Herstellend vermogen van voeding binnen Reade

De nieuwe visie van Reade op eten en drinken kenmerkt zich door focus op herstel. Goede voeding betekent een verse bereiding en een variatie aan onbewerkte ingrediënten met veel groenten en fruit. Voedzaam eten waar je van geniet en dat een positieve bijdrage levert aan een gezonde leefstijl. Goede voeding is belangrijk voor de gezondheidswinst en draagt bij aan het herstel van onze cliënten en krijgt daarom een vaste, zichtbare plek in onze zorg- en dienstverlening.

Nieuw, gezellig, eigentijds concept

Mooi voorbeeld van de uitwerking van de nieuwe visie op eten en drinken is de transformatie van Café Reade naar een eigentijdse koffie- en theebar Boon & Blad. De uitstraling en invulling van het Café Reade droeg niet bij aan de doelstelling van Reade en paste niet meer in de visie zoals eerder geformuleerd. Om die reden is de wens uitgesproken om een nieuw, gezellig, eigentijds concept te ontwikkelen, waarbij de cliënt centraal staat en rekening wordt gehouden met een gezonder aanbod.

Na gesprekken met cliënten, de cliëntenraad en zorgprofessionals van Reade is in samenwerking met Ann-Interiors en projectbureau Wester & Van Doorn de invulling van de Boon & Blad ontwikkeld. De boon staat daarbij voor de vers gemalen koffie, het blad is een verwijzing naar verse thee en tegelijkertijd met een knipoog naar de plantaardige producten die er ook verkrijgbaar zijn.



Reade gelooft dat de naam Boon & Blad bijdraagt aan de merkbeleving en de vernieuwde opzet van de ontmoetingsruimte van de cliënt. De associatie met (sterke) drank en ongezonde producten is afgenomen, zonder dat de minder gezonde keuze helemaal verbannen is. Boon & Blad is 26 mei officieel geopend bij Reade, locatie Overtoom.

Over Reade

Reade is het expertisecentrum voor revalidatie en reumatologie in Amsterdam en omstreken. Naast de locaties Overtoom en Dr. Jan van Breemenstraat bieden we specialistische zorg aan in algemene ziekenhuizen in Amsterdam, diverse scholen voor speciaal onderwijs en gespecialiseerde kinderdagcentra. Door dit netwerk zijn wij in staat de juiste zorg dichtbij huis van de cliënt aan te bieden. Reade levert daarnaast een onmisbare bijdrage aan de innovatie van de revalidatiegeneeskunde en reumatologie, en speelt een onderscheidende rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Einddoel is de cliënt in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te benutten en de best haalbare kwaliteit van leven te bereiken.

Bron: Reade