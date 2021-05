Documentaire ‘Wat kan je wel!?’ trots op nominatie NL Awards

De documentaire?‘Wat kan je wel!?’ maakte kans op een NL Award voor beste videoproductie. Donderdagavond 27 mei was de uitreiking. De grote prijs hebben ze net niet gewonnen, maar op de nominatie zijn zij net zo trots. ‘Wat kan je wel!?’ is een samenwerking tussen Omroep Brabant en SDW.

SDW bestuurder Ingrid van Huijkelom is erg trots op de nominatie “Wij zijn natuurlijk erg trots op deze nominatie, maar nog veel trotser zijn wij op Alex, Co, George, Gert Willem, Mila,Monique, Nelly en hun begeleiders voor het delen van hun bijzondere verhalen. Helaas hebben we de award niet gewonnen, maar we zijn al ontzettend trots dat we als kanshebber hebben mogen meedingen naar deze fantastische prijs”.

De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. ‘Wat kan je wel?!’ is hiervoor ingezonden door Omroep Brabant. De serie was genomineerd in de categorie ‘beste videoproductie 2020’. De online uitreiking vond donderdagavond (27 mei) plaats. De jury, onder leiding van Dionne Stax, zei over de serie: “Ontwapenend. Je gaat van de mensen houden”.?

In de achtdelige serie volgt Omroep Brabant zeven SDW cliënten ?tijdens een belangrijk moment in hun leven. Ze richten? zich hierbij? niet op de beperkingen van de cliënten, maar juist op wat ze wél kunnen. Met de positief ingestoken documentairereeks dragen ze bij aan de inclusiviteit en positieve beeldvorming over mensen met een beperking. Alle afleveringen en meer informatie over de serie zijn te vinden op?www.sdw.nl/watkanjewel.

Over SDW??

SDW staat voor een inclusieve samenleving en bestaat 30 jaar. SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand op gebied van wonen, leven, leren en werken. Zij willen hun zelfstandigheid en talenten ontwikkelen en de vrijwilligers en professionals van SDW ondersteunen daarbij. Zo kunnen deze kwetsbare burgers meedraaien in de maatschappij en leven zoals zij dat willen. We hebben daarvoor verschillende expertises in huis en we werken samen met het netwerk van de cliënt en betrokken organisaties. SDW ondersteunt ongeveer 1700 cliënten en heeft circa 300 vrijwilligers en 920 medewerkers. Meer informatie is te vinden op?www.sdw.nl.????

Bron: SDW