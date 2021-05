Woonlocatie ’t Zand in Roosendaal bestaat 5 jaar!

Op 29 mei vierde SDW woonlocatie ’t Zand in Roosendaal hun 5-jarig bestaan. De hele dag stond in het teken van feest. In de middag stond er een bezoek van twee clowns op de planning en werden de cliënten getrakteerd op wat lekkers uit een frietkar. Natuurlijk was er ook taart. In de avond vond er een online spektakel plaats, uiteraard voorzien van hapjes en lekkere drankjes.

Diverse verrassingen

Tijdens de feestelijke dag heeft de begeleiding gezorgd voor diverse verrassingen, zoals een bingo, een zelfgeschreven lied en een filmpje van de burgemeester van Roosendaal. Maar ook een online boodschap van SDW bestuurder Ingrid van Huijkelom en ontmoetingen met oude bekenden van de cliënten stonden op het programma.

De cliënten van ‘t Zand genoten vandaag van alle activiteiten. Zo waren er als verrassing twee clowns. Dat was heel erg leuk. Ze hebben veel gelachen’. SDW Begeleider Carolijn Nelemans vertelt: ‘Ondanks de maatregelen hebben we ons 5-jarig bestaan goed kunnen vieren. Iedereen heeft echt genoten van alle festiviteiten en van het samen zijn. Samen hebben we er alles aan gedaan om er een dag van te maken om nooit te vergeten. Bijzonder aan deze dag is dat deze helemaal bedacht is door de cliënten. Het was een hele leuke dag, we waren weer wel toe aan een feestje!’.

De bewoners wilden hun 5-jarig bestaan in eerste instantie vieren met een grote barbecue met de buurtgenoten en het netwerk van de cliënten. Vanwege corona kon dit niet doorgaan. De cliënten vonden het zo jammer dat zij een alternatief programma bedachten. Zij dachten daarbij in kansen en mogelijkheden om toch het 5-jarige bestaan van hun woning te kunnen vieren. Ondanks alles was het een feestelijke dag.

Over woonlocatie ’t Zand en SDW

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in met name West-Brabant. Bij leven, leren, wonen en werken. In woonlocatie ‘t Zand in Roosendaal wonen in totaal 56 volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij wonen in drie groepswoningen en 16 individuele appartementen. Cliënten beschikken over een eigen zit/slaapkamer met een eigen douchegelegenheid. Bij de intensieve zorggroep zijn er 2 zorgbadkamers. Vanuit SDW krijgen de cliënten de ondersteuning die past bij hun behoeften, wensen en mogelijkheden. Zodat zij kunnen leven zoals zij willen. www.sdw.nl

Bron: BMO Communicatie