Directeur DICA Eric Hans Eddes kondigt vertrek aan

Dr. Eric Hans Eddes legt per 1 juli 2021 zijn functie neer als directeur van Stichting Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Na ruim tien jaar zet Eddes de stap naar het internationale circuit en gaat hij aan de slag voor International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). Daar gaat Eddes het leadershipteam ondersteunen bij de strategische koers. Per 1 juli 2021 neemt Bente Jorritsma, adjunct-directeur van DICA, de rol van Eddes over en vormt samen met Prof. dr. Michel Wouters en dr. Hubert Prins de directie van DICA.

Natuurlijk moment

Eddes heeft samen met prof. dr. Rob Tollenaar en prof. dr. Michel Wouters DICA in 2010 opgericht. Eddes heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een infrastructuur waarmee we in Nederland de kwaliteit van zorg kunnen meten om te leren en te verbeteren. “De afgelopen tien jaar heb ik met ontzettend veel plezier voor DICA gewerkt en heb ik van dichtbij kunnen zien hoeveel impact we kunnen realiseren wanneer we als zorgprofessionals gegevens blijven uitwisselen”, aldus Eddes. “Tien jaar geleden begonnen we met één registratie voor darmkanker, inmiddels faciliteren we 20 landelijke registraties voor verschillende aandoeningen. We leveren deze informatie aan ziekenhuizen via dashboarding, ondersteunen ziekenhuizen bij het optimaliseren van gegevensaanlevering en hebben samenwerkingen opgezet met belangrijke partners zoals Zorginstituut Nederland, Federatie Medisch Specialisten en andere kwaliteitsregistraties in Nederland.”

“Mijn overstap komt op een natuurlijk moment. DICA bestaat uit fantastische mensen. De strategische kaders staan als een huis en de organisatie is er klaar voor om haar ambities verder waar te maken. Ik heb het volste vertrouwen dat DICA het mooie toekomstperspectief de komende jaren verder vorm gaat geven.”

“ICHOM maakt zich op internationaal niveau hard voor het delen van kwaliteitsinformatie waardoor we patiëntuitkomsten wereldwijd kunnen delen. In mijn nieuwe rol bij ICHOM zal ik veel van wat wij bij DICA hebben geleerd meenemen. Op internationaal gebied kunnen partijen nog veel leren van hoe wij kwaliteitsregistraties in Nederland hebben ingeregeld en de aansluiting daarvan met de beroepsgroep.”

Zeer gewaardeerd

Prof. dr. Rob Tollenaar, bestuursvoorzitter DICA: “Wij zijn Eric Hans zeer erkentelijk voor wat hij voor DICA en kwaliteitsregistraties in Nederland heeft betekend. Door zijn onvermoeibare inzet om kwaliteitsregistraties naar een hoger niveau te tillen en verbindende kracht, bereikten we de afgelopen tien jaar indrukwekkende resultaten. ICHOM is een belangrijke internationale partner van DICA en met de overstap van Eric Hans naar ICHOM hopen we ook de banden verder te bestendigen. Wij wensen Eric Hans alle geluk en succes toe in zijn nieuwe rol.”

Over DICA

Betrouwbare gegevens over de uitkomsten van behandelingen zijn nodig om de zorg continu te verbeteren. Stichting DICA, Dutch Institute for Clinical Auditing, maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen en analyses. DICA faciliteert 20 klinische kwaliteitsregistraties voor meerdere disciplines en verschillende ziekten. Ziekenhuizen krijgen hiermee inzicht in het succes en verbeterpotentieel van behandelingen. In 2018 introduceerde DICA het Codman Dashboard, een nieuw en intuïtief benchmarkinstrument. Hiermee voorziet DICA ziekenhuizen en zorgverleners van spiegelinformatie over de kwaliteit van geleverde zorg. DICA is een non-profit organisatie en werkt samen met medisch specialisten, zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars. Voor meer informatie ga naar: www.dica.nl

