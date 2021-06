Amphia opent behandelcentrum voor laag complexe behandelingen

Op 31 mei 2021 neemt Amphia het nieuwe behandelcentrum op locatie Molengracht in gebruik. Dit behandelcentrum is dé plek in Amphia waar laag complexe, geplande behandelingen plaatsvinden. Dit zijn relatief eenvoudige behandelingen waarvoor men kort in het ziekenhuis hoeft te verblijven, zoals een staaroperatie, het weghalen van een moedervlek of het verwijderen van amandelen. Binnen het centrum ligt de focus op specifieke medische behandelingen van met name de specialismen Plastische chirurgie, Oogheelkunde, Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO), Chirurgie, Dermatologie en de Orthopedisch Kliniek Amphia (OKA). Patiënten worden in een moderne, prettige omgeving geholpen en kunnen na zo’n behandeling dezelfde dag of na een nacht weer naar huis.

Voorheen werden deze behandelingen op verschillende locaties uitgevoerd. Nu zijn ze op één plek bij elkaar gebracht. Hierdoor kunnen de verschillende specialismes optimaal gebruik maken van alle behandelkamers en operatiekamers. Patiënten worden er snel en in een prettige omgeving, geholpen. In het behandelcentrum wordt er gewerkt met het principe ‘lopend naar de operatiekamer’. Door niet in een bed te hoeven liggen voelen patiënten zich minder ‘patiënt’.

Bijkomen in de afterlounge



Het nieuwe behandelcentrum bevindt zich in het gerenoveerde deel van Amphia locatie Molengracht. Er is een kort verblijf/dagbehandeling voor volwassenen en een voor kinderen die voor KNO komen. Daarnaast zijn er zes hypermoderne operatiekamers en acht zelfstandige behandelkamers (ZBK). Dit zijn kamers waar behandelingen plaatsvinden die niet in een operatiekamer hoeven plaats te vinden. Patiënten die in een zelfstandig behandelkamer een ingreep hebben gehad kunnen in de afterlounge in relaxstoelen bijkomen voordat zij weer naar huis kunnen gaan.

Sluiting Langendijk

In 2019 startte de renovatie van het ‘oude’ deel van het ziekenhuisgebouw aan de Molengracht. Eind 2020 was de eerste gerenoveerde polikliniek van het nieuwe behandelcentrum klaar. In juni 2021 verhuist de laatste polikliniek (Oogheelkunde) die nu nog op locatie Langendijk is gevestigd naar locatie Molengracht. Vanaf dan is alle zorg geconcentreerd op één locatie in Breda en één locatie in Oosterhout. Op locatie Langendijk wordt dan geen Amphia zorg meer verleend.

Bron: Amphia