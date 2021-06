Coronapandemie heeft invloed op ervaren kwaliteit van leven

Hoe ervaren mensen met een chronische aandoening, mensen van 65 jaar en ouder en mensen met een mantelzorgtaak hun kwaliteit van leven? De jaarlijkse beleidsrapportage van het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl zoomt in op de kwaliteit van leven van 15.114 deelnemers die in de periode 15 maart 2020 tot en met 14 maart 2021 de vragenlijst invulden van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Vragenlijsten

Met de vragenlijsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl brengen mensen in beeld wat belangrijk is voor hun kwaliteit van leven. De vragen gaan over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe mensen dagelijks leven en gezondheid ervaren en hoe zij hun omgeving en zorg waarderen. Dit helpt hen bij het zoeken naar passende oplossingen om die levenskwaliteit te bewaken of te vergroten. Zo vergroten mensen hun kansen en kunnen verschillen tussen mensen kleiner worden. Tegelijkertijd dragen de deelnemers met het invullen van de vragenlijsten bij aan het verbeteren van de zorg.

De opvallendste resultaten uit het rapport

De totale groep deelnemers geeft hun kwaliteit van leven tijdens de coronapandemie een 6,7. Dit cijfer is iets hoger dan vóór de pandemie. Toen gaven deelnemers gemiddeld een 6,6. De grootste stijging is de waardering van de zorg: van een 5,8 vóór de pandemie naar een 6,1 tijdens de pandemie. Evenals in de periode voor corona zien we dat de scores van mensen van 65 jaar en ouder hoger zijn dan voor mensen met een chronische aandoening of beperking en mantelzorgers.

Opvallend zijn de relatief lagere cijfers in periode net na de eerste lockdown. Voor mensen met een chronische aandoening of beperking en mantelzorgers zijn in de tweede periode van de coronapandemie de scores voor alle onderdelen van kwaliteit van leven de lager dan in de overige periodes. Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt dat voor twee van de vier onderdelen: omgeving en zorg. De laagste score voor de stelling ‘Ik krijg de professionele hulp die bij mij past’ wordt gegeven door mensen met een chronische aandoening of beperking in de tweede periode, namelijk een 6,1.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is er voor mensen die te maken hebben met een chronische aandoening of beperking, mensen van 65 jaar en ouder en mantelzorgers. Deelnemers ontvangen een online vragenlijst. De vragen gaan over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe mensen dagelijks leven en gezondheid ervaren en hoe zij hun omgeving en zorg waarderen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen deelnemers een persoonlijk overzicht. Zo kunnen zij goed voorbereid in gesprek met familie, zorgverlener of gemeente.

Bron: Patientenfederatie Nederland