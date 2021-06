Eerste boek over de échte makers van Het Vaccin is nu verschenen

Over de eerste maanlanding zijn talloze boeken geschreven. Over de grootste ‘moonshot’ van de mens sindsdien, één.

De race om het Coronavaccin – Hoe een pandemie het beste én slechtste in mensen naar boven haalt. Een gewogen en razend actuele reconstructie over het begin van de pandemie, de supersnelle ontwikkeling van vaccins en de vaak vertragende vaccinatieprogramma’s.

Hans van der Loo bestudeerde al het beschikbare materiaal rondom Corona. Daarnaast interviewde hij medische experts, laboranten, farmaceuten in binnen- buitenland en experts op het gebied van innovatie.

Opmerkelijk verhaal

Laverend tussen verwondering, bewondering én ontzetting vertelt De race om het Coronavaccin het opmerkelijke verhaal van vaccinmakers die erin slaagden om tegen alle verwachtingen in pijlsnel een werkend vaccin te ontwikkelen. Het boek sleept je mee in de woelige wereld van wetenschap, politieke belangen, commerciële motieven en persoonlijke emoties. Het laat zien waartoe mensen in staat zijn als ze op hun best zijn. En het toont hoe arrogantie, tegengestelde belangen en gebrekkige samenwerking dat beste in de mens ondermijnen en het slechtste omhooghalen.

Vaccinmakers ongevraagd aan het werk

Toen iedereen nog dacht dat Corona niet meer dan een ‘griepje plus’ was, gingen vaccinmakers ongevraagd aan het werk. Inmiddels weten we dat zij het bestaande ontwikkelrecord voor een werkend vaccin met een factor vijf wisten te verpulveren. En de vaccins werken ook nog eens bijna twee keer zo goed. Toch weten we nauwelijks iets van de vaccinontwikkelaars…

Wie zijn de mannen en vrouwen die het vaccin daadwerkelijk maakten? Hoe werkten ze samen? Waarom is de vaccinatiecampagne niet met dezelfde magie en urgentie omgeven? Het antwoord hierop weten we niet, want de betrokkenen waren te druk bezig om in talkshows te verschijnen.

Vaccindiplomatie

Dankzij dit boek komt de wereld van laboratoriumhelden tot leven en leer je begrijpen wat zij presteerden. Maar ook maak je kennis met de vaak moeilijk te doorgronden beweegredenen van farmaceutische bedrijven en de clash van (wereld)politieke belangen die tot vaccindiplomatie en vaccinnationalisme leidden.

De race om het Coronavaccin biedt drie basislessen voor radicale versnelling en verbetering: échte gevoelens van urgentie, focus op de essentie en slagvaardig samenspel. Wanneer het hieraan ontbreekt, zijn vertraging en middelmaat het logische gevolg. Dat laatste was helaas het geval bij het Nederlandse Corona- en vaccinatiebeleid.

Het boek belicht de vele facetten van een tijd vol tegenstrijdigheden:

Van een naderende pandemie die lachend als een ‘Chinees probleem’ wordt afgedaan.

Van razendsnelle vaccinontwikkeling tegenover vertragende bureaucratische processen.

Van anonieme laboratoriumhelden tot mediawillige politici.

Van wereldwijde samenwerking tot het voorrang geven aan nationale belangen.

Maar bovenal laat het boek zien waartoe sommige mensen in staat zijn.

Hans van der Loo is publicist en expert in versnelde gedragsverandering. Hij is gefascineerd door mensen die zichzelf weten te overtreffen. Hans schreef meerdere boeken waaronder over de innovatiedrang van Elon Musk: Muskmania.

