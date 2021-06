Star-shl verlengt veelbelovende pilot ‘bloedprikken in de avond

’Onder het motto ‘geen stress, wij zijn langer open’ startte begin april Star-shl een pilot waar patiënten bij vier locaties in de regio Zeeland tot in de vroege avond terecht kunnen om bloed te laten prikken. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit, waardoor besloten isde pilot te verlengen t/m 30 juni a.s.Geen stressWerken, kinderen, sport en ook nog bloedprikken? Als je in Zeeland woont, heb je geluk, want sinds kort is het mogelijk om ook tot de vroege avond bloed af te laten nemenbij Star-shl. De pilot is in samenwerking met de huisartsen in de regio tot stand gekomen. Zo bouwen we samen aan betere zorg. LocatiesElke dinsdag en donderdag zijn de volgende locaties langer geopend:

Zierikzee Medisch Centrum Borrendamme 16.30 tot 18.00 uur

Goes Medisch Centrum Goes 17.00 tot 18.30 uur

’s Heer Arendskerke Huisartsenpraktijk De Drieweg 17.30 tot 18.30 uur

Lewedorp Huisartsenpraktijk Westerschenge 17.00 tot 18.30 uur

Service richting patiënt

Star-shl speelt met deze verruimde openingstijden in op werkende gezinnen die niet altijd overdag tijd hebben om bloed te laten prikken. Patiënten maken hiervoor een afspraak via star-shl.nl, zodat iedereen veilig en op tijd geholpen wordt. Met deze verruiming hopen wij onze service richting de patiëntnog verder te verbeteren.De evaluatie van de pilot gaat uitwijzen of we deze vorm van dienstverlening structureel op meerdere plekken in gaan zetten.

Bron: Star-shl