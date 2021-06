Commissaris van de koning en burgemeesters bedanken zorghelden

Op het provinciehuis in Assen en bij een aantal gemeentehuizen in het verzorgingsgebied van Treant Zorggroep gaat op maandag 7 juni de vlag in top. Met dit gebaar worden de zorghelden namens de inwoners van de provincie Drenthe en de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal en Veendam in het zonnetje gezet. ‘Hartstikke trots op onze zorghelden!’

Daarnaast komen een paar burgemeesters op een locatie van Treant om de vlag te hijsen en hun dank uit te spreken op soms ludieke wijze. Zo bezorgen burgemeester Eric van Oosterhout en wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen met een ladderwagen van de brandweer gebak bij woonwijkcentrum Holdert in Emmen. In Hoogeveen gaan de voetjes van de vloer en in Sleen juichen schoolkinderen het zorgpersoneel toe.

‘Van onschatbare waarde’

‘Zorgmedewerkers zijn in coronatijd van onschatbare waarde geweest, en dat zijn ze nog steeds. Ontzettend bedankt voor al jullie inspanningen, al die maanden lang!’, zegt een dankbare commissaris van de koning Jetta Klijnsma. Zij hijst de vlag, net als burgemeesters Jan Seton, Bert Bouwmeester, Janny Vlietstra, Eric van Oosterhout, Karel Loohuis, Klaas Sloots en Sipke Swierstra.

Paula Nelissen, voorzitter raad van bestuur van Treant Zorggroep, waardeert de betrokkenheid vanuit de politiek in de regio en is vanzelfsprekend zelf ook vervuld van trots. ‘Ik kan niet genoeg benadrukken hoe blij we zijn met onze zorgprofessionals. Zij hebben een ongelofelijk zware tijd achter de rug. Wat mij extra trots maakt is dat de kwaliteit van zorg, ondanks de druk op de zorg door corona, enorm hoog is. Dit blijkt wel doordat we onlangs op al onze locaties, zowel in het ziekenhuis als in de ouderenzorg, beoordeeld zijn op de kwaliteit van zorg en met vlag en wimpel zijn geslaagd!’

Bron: Treant Zorggroep