Insecten als eiwitbron voor groeiende spieren

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ hebben voor het eerst aangetoond dat het eten van insecten hetzelfde effect kan hebben als het consumeren van melkproducten. Eiwit uit meelwormen kan in de mens direct worden verteerd, waarna de opgenomen aminozuren de spiergroei stimuleren en als bouwstenen worden opgenomen in onze spieren. Insecten blijken daarmee een duurzaam alternatief voor de traditionele dierlijke eiwitbronnen. De resultaten van de studie zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The American Journal of Clinical Nutrition.

In het menselijk lichaam worden spieren continu aangemaakt en weer afgebroken. Om die spieropbouw in balans te houden is de consumptie van voldoende eiwitten essentieel. Het meest effectief hiervoor zijn eiwitten van dierlijke oorsprong. Uit deze studie blijkt dat ook insecten een bron zijn van hoogwaardige eiwitten.

Toename spieropbouw

Voor het onderzoek kregen gezonde jonge mannen een shake met daarin meelworm- of melkeiwit. In beide eiwitten waren bepaalde aminozuren (bouwstenen van eiwitten) voorzien van een soort chemisch vlaggetje. Hierdoor konden de onderzoekers precies bepalen waar in het lichaam van de deelnemers de eiwitten terecht zouden komen. Over een periode van een paar uur tijd werd bij alle deelnemers de eiwitvertering en de spieropbouw gemeten. De resultaten toonden aan dat de inname van de insecten leidde tot een sterke toename in spieropbouw, zowel in rust als na inspanning. Deze effecten waren niet verschillend van melkeiwit. Binnen een paar uur na inname konden de onderzoekers de aminozuren al terugvinden in het spiereiwit van de deelnemers, wat laat zien dat je letterlijk bent wat je eet.



Duurzaam alternatief

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor alternatieve, duurzame eiwitbronnen geschikt voor menselijke consumptie. Insecten kunnen op een meer duurzame manier op commerciële schaal geproduceerd worden dan veel traditionele dierlijke eiwitbronnen. Insecten zullen in de komende jaren hun intrede gaan vinden in het ‘Westerse’ dieet. Projectleider prof. dr. Luc van Loon, hoogleraar Fysiologie van Inspanning en Voeding: “Dit onderzoek laat zien dat ook insecten een prima bron van kwalitatief hoogwaardig eiwit zijn, en hun waarde kunnen hebben bij het bevorderen van spierbehoud bij de mens.”

Bron: Maastricht UMC+