VR-bril gunt oncologiepatiënten Saxenburgh momentje van ontspanning

De dagbehandeling oncologie in het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg ontving onlangs twee Virtual Reality brillen. De VR-brillen zijn gesponsord door KWF. Doel is om het welzijn van de oncologiepatiënten tijdens hun behandeling te verbeteren.

De dagbehandeling oncologie van het Saxenburgh Medisch Centrum is erg blij met de VR-brillen. “Hiermee kunnen wij de patiënten op de afdeling even laten ontsnappen aan de spanning en stress die de behandeling toch met zich meebrengt,” aldus teamleider Sietske de Vries. “Zodra de patiënt de bril opzet, waant hij of zij zich even in een andere wereld, weg van de ziekte.”



Met de bril op ziet de patiënt een denkbeeldige (virtuele) wereld, die afleidt van wat er daadwerkelijk gebeurt. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat deze manier van aanvullende zorg pijn, stress, angst en misselijkheid kan verminderen.

Twee jaar lang

Saxenburgh gaat de door KWF geschonken VR-brillen in ieder geval twee jaar lang inzetten voor patiënten die chemotherapie en/of andere intensieve therapieën moeten ondergaan. “Wij hopen in die periode meer inzicht te krijgen in de toepassingen en resultaten, zodat wij daarna kunnen besluiten of wij de brillen structureel inzetten bij alle patiënten binnen het oncologiecentrum van ons ziekenhuis,” zegt Sietske de Vries.



Medewerkers van de dagbehandeling worden geschoold door SyncVR Medical in de toepassing van de VR-bril, zodat deze aanvullende zorg zo snel mogelijk van start kan gaan. Dit bedrijf ondersteunt de oncologieafdeling voor de duur van deze twee jaar.

Geen lange reizen

Op de dagbehandeling oncologie van het Saxenburgh Medisch Centrum komen patiënten die onder behandeling zijn voor een breed scala aan soorten kanker, waaronder borstkanker. Ook kunnen patiënten die elders onder behandeling staan, hier hun chemotherapie ontvangen. Zij hoeven dan geen lange reizen te maken voor hun medicatie.

Saxenburgh had in het kader van de Samenloop voor Hoop in Hardenberg een aanvraag ingediend voor de aanschaf van VR-brillen. Dit evenement ging in 2020 vanwege corona niet door en begin april dit jaar maakte KWF bekend hier helemaal mee te stoppen. De aanvraag van Saxenburgh werd echter wel verzilverd. Saxenburgh is hier blij en dankbaar voor.

Bron: Saxenburgh