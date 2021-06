Meer mannen nodig voor stamceldonatie om meer levens te kunnen redden

Oranje spelers Cody Gakpo en Luuk de Jong vragen aandacht voor belang voldoende donoren met campagne De Match van je leven

Er zijn meer mannelijke stamceldonoren nodig. De stamcellen van mannen zijn vaak het meest geschikt voor stamceldonatie en juist zij zijn ondervertegenwoordigd onder de registraties (30%). Stichting Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren, start vandaag de campagne ‘De Match van je Leven’ en roept mannen tussen de 18 en 35 jaar op zich te registreren als stamceldonor. Meer mannelijke stamceldonoren zorgen veel meer matches, zodat meer levens kunnen worden gered. Er zijn veel donoren nodig om patiënten met bloedkanker te redden: slechts 0,06% van het aantal geregistreerde donoren wordt gematcht met een patiënt.

Er is vooral behoefte aan jonge en mannelijke donoren tussen de 18 en 35 jaar omdat onderzoek uitwijst dat de patiënt een betere kans op genezing heeft met deze stamcellen. Donorarts bij Stichting Matchis Mirjam Fechter verduidelijkt: “Mannen zijn over het algemeen groter en daarom kunnen ze vaak meer stamcellen doneren. Daarnaast bestaat bij het toedienen van stamcellen van vrouwen die zwanger zijn geweest, een verhoogd risico op afstotingsreacties bij de patient.”

Kansen vergroten



De kans op een match tussen donor en ontvanger is helaas zeer klein. Ook de familie biedt niet altijd uitkomst; de kans op het vinden van een match binnen de familie is 30%. Het merendeel (70%) van de patiënten is afhankelijk van een donor uit het register van geregistreerde stamceldonoren. De continue zoektocht naar meer stamceldonoren blijft nodig. In Nederland staan op dit moment ruim 357.000 stamceldonoren geregistreerd. Jaarlijks doneren 220 mensen daadwerkelijk hun stamcellen.

Marlon wacht al twee jaar



Marlon heeft lymfeklierkanker. Hij heeft drie jonge kinderen en zijn enige kans om te genezen is door een stamceltransplantatie. Helaas is er voor Marlon geen match gevonden. Inmiddels is hij al twee jaar op zoek en de tijd dringt. En zo zijn er velen die wachten op de juiste match.

De echte match van het leven



De campagne ‘De Match van je leven’ zet in op het werven van mannelijke donoren. Oranje spelers Cody Gakpo en Luuk de Jong zijn onderdeel van de campagne. Het doel is om in totaal 20.000 nieuwe inschrijvingen voor stamceldonoren te werven. Gakpo en de Jong schrijven zich in als stamceldonor en gaan tijdens de campagne op zoek naar nog 9.999 anderen, waarmee ze een team vormen om die ene match te vinden. Alle nieuwe stamceldonoren kunnen zich aansluiten via het online platform Matchvanjeleven.nl. Bert Elbertse, Hoofd Donor Relations & Communication bij Matchis: “We willen op een positieve en krachtige manier aandacht vragen voor dit probleem en jonge mannen inspireren om met een relatief eenvoudige stap wellicht wel iemands leven te redden. Juist nu, vlak voor het EK, omdat sommige mensen echt de wedstrijd van hun leven spelen in het ziekenhuis en niet op een voetbalveld.”

Bron: Matchis