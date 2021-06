Haagse sportverenigingen en sportparken rookvrij vanaf 1 juli

Haagse sportverenigingen en sportparken worden vanaf 1 juli 2021 rookvrije zones. Dat maakt wethouder Sport Hilbert Bredemeijer vandaag bekend. De gemeente wil dat kinderen in Den Haag rookvrij kunnen opgroeien. Bredemeijer: “Het is eigenlijk verbazingwekkend dat de verenigingen nog niet 100 procent rookvrij waren. De Haagse jeugd brengt een groot deel van hun tijd door op de sportvereniging. Met een rookvrij sportpark geeft de gemeente het goede voorbeeld aan de nieuwe generaties. Ook wordt zo het schadelijke meeroken voorkomen.”

De afgelopen jaren zijn steeds meer sportverenigingen en sportparken rookvrije zones geworden, zowel binnen als buiten. Met het Haags Sportakkoord besloot het College om alle sportparken van sportverenigingen in Den Haag in 2022 rookvrij te maken. Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad wordt daar al mee beginnen bij de start van het nieuwe sportseizoen op 1 juli dit jaar.

De gemeente heeft de sportverenigingen per brief weten dat dit besluit is genomen. Verder past de gemeente de huurovereenkomsten met sportverenigingen die bij de gemeente huren aan. Bredemeijer: “Iedereen is druk bezig met sporten ná corona. De Haagse sportverenigingen kunnen niet wachten op verdere versoepelingen. Sporten is niet alleen leuk, het is ook gezond en goed voor je. Roken staat daar haaks op. Hier hoort gewoon een rookvrije omgeving bij.”

Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Kavita Parbhudayal vult aan: “Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden. In Nederland sterven elk jaar meer dan 20.000 mensen door roken en meeroken. Elke week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. De gemeente Den Haag wil rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving. Daarom is het ook zo belangrijk dat sportparken nu volledig rookvrij gaan worden.”

De gemeente Den Haag heeft zich in 2017 al aangesloten bij het netwerk Nederland Rookvrij. In een rookvrij sportpark gelden de volgende regels:

Binnenruimten zijn helemaal rookvrij;

Het buitenterrein is helemaal rookvrij: de ingang en alle ruimtes binnen de hekken van het sportpark zoals de velden, langs de lijn, het terras en de tribune;

Het niet-roken op het sportpark geldt voor iedereen: sporters, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers;

Bordjes of andere informatieborden geven aan dat het buitenterrein rookvrij is;

E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) zijn ook niet toegestaan.

Bron: Gemeente Den Haag