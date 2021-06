VieCuri wint zilveren Zinnige Zorg Award voor nieuwe vorm van pijnstilling

Dinsdagavond 1 juni mocht VieCuri-chirurg Jeroen Vogelaar de zilveren Zinnige Zorg Award in ontvangst nemen. Hij ontwikkelde met zijn team een nieuwe vorm van pijnstilling waardoor patiënten met dikkedarmkanker na een darmoperatie minder pijn hebben, veel sneller herstellen en vaak dagen eerder naar huis kunnen. Het initiatief van VieCuri ontving van alle 14 nominaties de meeste stemmen van het publiek.

Jaarlijks zijn er ongeveer 4.500 patiënten van 70 jaar of ouder waarbij de gangbare pijnstilling met morfine zeer nadelig is. Juist bij oudere patiënten zijn de bijwerkingen van morfine berucht. Denk aan misselijkheid, duizeligheid, valgevaar, obstipatie en bij langdurig gebruik de kans op verslaving. Chirurg-oncoloog Jeroen Vogelaar bedacht een alternatieve methode van pijnstilling, waardoor deze bijwerkingen voorkomen kunnen worden.

Minder pijn en eerder naar huis



Vogelaar wilde zo min mogelijk morfine gebruiken als pijnstilling na een operatie. Met dat doel, bedacht hij de continue pijnstilkatheter. “Meteen na de ingreep plaatsen we een dun slangetje in de wond. Dat slangetje loopt naar de buikwand, waar het wordt aangesloten op een vacuümpompje. Dit pompje is zo afgesteld dat er continu een pijnstillend middel via de wond op het buikvlies komt, precies op de plek waar de zenuwen zich bevinden die voor de meeste pijn zorgen. Patiënten kunnen sneller uit bed, hebben veel minder pijn en kunnen daardoor dagen eerder naar huis. Het is echt een win-winsituatie.”

Nieuwe methode ook inzetbaar bij andere operaties

De chirurgen in VieCuri zijn als eersten in Nederland gestart met deze nieuwe vorm van pijnstilling. Andere ziekenhuizen nemen de succesvolle werkwijze inmiddels over. Naast het gebruik van deze pijnstillingsmethode na darmoperaties bij dikkedarmkanker wordt het in de toekomst zeer waarschijnlijk breder ingezet binnen VieCuri. Bijvoorbeeld binnen de mammachirurgie en dan in het bijzonder bij de zogenaamde (directe) DIEP-borstreconstructies.





Zinnige Zorg Award



‘Zinnige zorg’ is zorg die resulteert in een direct voordeel voor de patiënt en tevens eenvoudig door andere ziekenhuizen/zorgverleners in te voeren is. De nieuwe vorm van pijnstilling die VieCuri-chirurg Jeroen Vogelaar heeft ontwikkeld, werd door VGZ genomineerd voor de Zinnige Zorg Award. Uit ruim 200 ideeën zijn 14 initiatieven geselecteerd, waarvan VieCuri het enige Limburgse ziekenhuis met een nominatie. De vijf initiatieven met de meeste stemmen maakten tijdens de finale op 1 juni 2021 kans op een gouden, zilveren of bronzen Zinnige Zorg Award. VieCuri wint hiermee een geldprijs van € 5.000 om de zorgvernieuwing verder te ontwikkelen.

Bron: VieCuri