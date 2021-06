Nieuwe methode gaat menselijke fermentatie in kaart brengen

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht gaan voor het eerst in de adem van mensen de fermentatie in de darmen meten. Dit kan leiden tot effectievere en gerichte preventie en behandeling van chronische ziekten zoals obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.

Onze darmen bevatten biljoenen bacteriën, die onverteerbaar voedsel zoals vezels in volkoren producten, peulvruchten en fruit fermenteren. Deze kunnen niet verteerd worden in het eerste gedeelte van de darmen. Tijdens dit proces ontstaan ‘producten’ die gunstige effecten kunnen hebben op stofwisseling, immuunsysteem en gezondheid van onze hersenen. Een goede microbiële fermentatie is dus essentieel voor het behoud van onze gezondheid. Het meten van het fermentatieproces bij mensen is echter erg moeilijk.

Toekenning subsidie

Binnen het door de vakgroep Humane Biologie geleidde onderzoeksproject ‘Non-invasive continuous gut microbial fermentation measurement for health and disease’ wordt een nieuwe methode ontwikkeld die dit non-invasief en realtime mogelijk maakt. In dit project wordt samengewerkt met Human and Animal Physiology van Wageningen University & Research, Research Engineering (IDEE), Maastricht Instruments, Sensus en TSE Systems. Aan het project is onlangs een subsidie van ruim één miljoen euro toegekend door het programma Humane Meetmodellen 2.0. Binnen dit onderzoeksprogramma worden effectievere methoden ontwikkeld en gebruikt bij de mens, waardoor vaker onderzoek bij de mens kan plaatsvinden.

Gassen meten

Voor het onderzoek worden geavanceerde respiratiekamers waarmee de vakgroep stofwisseling en energiehuishouding bij mensen onderzoekt, uitgebreid tot fermentatiekamers. Elke kamer vormt een gesloten circuit, de proefpersoon gaat erin en komt er daarna een aantal dagen niet meer uit. Er wordt gecontroleerd verse buitenlucht naar binnen geleid en door de proefpersoon gebruikte lucht afgezogen. In deze uitademingslucht worden met zeer gevoelige sensoren ademgassen gemeten en geanalyseerd en nu additioneel ook de gassen die bij het fermentatieproces vrijkomen zoals methaan, waterstofsulfide en waterstof.

Dit geeft de onderzoekers informatie over de fermentatie van zowel eiwitten als koolhydraten in de mens. De balans tussen de fermentatie van koolhydraten en eiwitten kan van belang zijn voor onze gezondheid. Vervolgens kan worden onderzocht welke impact voeding, medicatie en lichaamsbeweging hebben op onze darmbacteriën, stofwisseling en gezondheid.

Preventie ziektes

Onderzoeksleider prof. dr. Ellen Blaak: “Deze unieke en nieuwe meetmethode zal ons fundamentele gegevens opleveren over het samenspel tussen voeding, andere omgevingsfactoren, de fermentatie in onze darmen en onze gezondheid. Dit kan in de toekomst leiden tot nieuwe heilzame voedselproducten en leefstijlinterventies ter preventie van diverse chronische ziekten.”

Bron: Maastricht UMC+