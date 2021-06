0p 11 juni zijn de Special Olympics Nationale Spelen 2021 van start gegaan in Den Haag

Hare Majesteit Koningin Máxima spreekt sporters toe middels videoboodschap

Op 12 en 13 juni vonden de Special Olympics Nationale Spelen 2021 plaats bij dertien Haagse verenigingen en locaties, waaronder de Haagse Sportcampus. Het sportfeest voor sporters met een verstandelijke beperking werd op vrijdag ingeluid met een digitale ceremonie in de Sportcampus, waarbij Hare Majesteit Koningin Máxima alle deelnemers succes wenste in een videoboodschap.



Aangepaste vorm



De Special Olympics Nationale Spelen Den Haag worden in verband met corona in aangepaste vorm georganiseerd. Zo zijn er geen wedstrijden, maar krijgen de sporters fysieke trainingen in dertien takken van sport; voetbal, wielrennen, hockey, atletiek, bocce, bowling, inline skating, paardrijden, tennis, golf, handbal, judo en zwemmen.

Voor sporters en toeschouwers die wegens corona niet aanwezig kunnen zijn, is er een speciaal online programma ontwikkeld met verschillende challenges, workshops en trainingen. Special Olympics Nationale Spelen heeft als missie sport voor mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren, zodat zij continue de kans krijgen om zich te ontwikkelen, plezier te beleven, moed te tonen en dit te delen met hun naasten.

Heel Den Haag in het teken van de Special Olympics Nationale Spelen 2021

Den Haag had vorig jaar juni al het toneel moeten zijn voor ruim 2.000 Nederlandse sporters met een verstandelijke beperking, maar dat kon in verband met corona geen doorgang vinden. De afgelasting betekende een enorme teleurstelling voor iedereen die bij het evenement betrokken is, met name voor de deelnemers met een verstandelijke beperking die zich allemaal verheugd hadden op een onvergetelijk weekend. Dit jaar gaat het sportfeest toch door, maar in aangepaste vorm. Zo vonden er dit weekend geen wedstrijden plaats, maar trainingen. In plaats van achttien takken van sport, zijn dat er dit jaar dertien. Ook doen enkele honderden sporters fysiek mee in plaats van de beoogde 2.000. Dat doet echter niets af aan de feestvreugde: heel Den Haag staat dit weekend in het teken van de Special Olympics Nationale Spelen 2021.

Officiële opening met een bijzondere boodschap

Vrijdagavond werd het sportweekend dan toch echt officieel ingeluid met een digitale opening vanuit de Sportcampus, waarbij zelfs Hare Majesteit Koningin Máxima een boodschap voor de sporters achterliet. Koningin Máxima had eerder die dag een werkbezoek gebracht aan de Sportcampus en sprak met diverse betrokkenen waaronder de voorzitter van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag, de wethouder Sport van de gemeente Den Haag en een onderzoeker over het belang van sport voor mensen met een verstandelijke beperking en welke gezondheidsvraagstukken daarbij spelen. Aansluitend bezocht Koningin Máxima een sporthal waar zij sprak met sporters met een verstandelijke beperking en hun begeleiders over hun ervaringen en het belang van samen sporten. Ook nam zij deel aan diverse sportactiviteiten.

“33% van verstandelijk beperkten neemt wekelijks deel aan sportactiviteiten”

Hoeveel mensen in Nederland een verstandelijke beperking hebben, is niet exact bekend. Iemand heeft een verstandelijke beperking wanneer deze persoon een achterstand heeft in zowel intelligentie (IQ < 70) als aanpassingsgedrag. Dit zijn dus niet alleen mensen met downsyndroom, maar ook mensen die zwakbegaafd zijn (IQ 75-85). Dit zijn in Nederland in totaal ongeveer 166.000 mensen.

Uit recent onderzoek van het Mulier Instituut is gebleken dat 33 procent van de mensen met een verstandelijke beperking (inclusief niet-sporters) in 2020 wekelijks of vaker deelnam aan sport. Daarmee is de wekelijkse sportdeelname onder mensen met een verstandelijke beperking lager dan het gemiddelde onder de Nederlandse bevolking: 54%. Driekwart van de mensen met een verstandelijke beperking ervaart belemmeringen bij het sporten en bewegen, waaronder gebrek aan behoefte/zin (33%), te weinig (geschikte) begeleiding (22%) en te weinig mogelijkheden in de buurt (17%).



Sporters met een verstandelijke beperking welkom bij reguliere sportverenigingen

18% van de reguliere sportverenigingen tenminste één lid met een verstandelijke beperking heeft. Het gemiddelde is vijf leden per vereniging. De belangrijkste belemmeringen om (meer) leden met een verstandelijke beperking in de vereniging op te nemen zijn dat vanuit de doelgroep te weinig vraag is en te weinig (gekwalificeerde) trainers, begeleiders of vrijwilligers beschikbaar zijn.

Sandra van Koningsbrugge, directeur van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag: “We vinden het ontzettend belangrijk om sporten te stimuleren bij mensen met een verstandelijke beperking. Juist door de deelnemers aan de Special Olympics Nationale Spelen in het zonnetje te zetten, hopen we ook anderen te inspireren om meer te gaan sporten en bewegen. Ook is het enorm belangrijk dat er meer bekendheid komt voor de Special Olympics Nationale Spelen. Iedere sporter verdient het immers om een podium te krijgen.”

Op zondag 13 juni om 17.00 uur werd het sportfeest afgesloten met een terugblik op TV West.



Special Olympics

De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland en wordt georganiseerd onder auspiciën van Special Olympics Nederland. Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen.

Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans om te stralen op een podium. Een podium dat hen meer zelfrespect en zelfvertrouwen geeft. Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen belangen. Daarmee verbetert de kwaliteit van hun leven en neemt hun geluksgraad toe.



Changing lives, changing attitudes



Dit gaat niet zonder de hulp van onze partner Rabo Foundation en onze maatschappelijke partners Fonds Gehandicaptensport en VriendenLoterij en natuurlijk de vele eventsponsors die de Special Olympics Nationale Spelen 2021 mogelijk maken.

Foto: Hare Majesteit Koningin Máxima was gisteren op werkbezoek bij de Sportcampus, waar ze alvast enkele voortrainingen van de sporters bijwoonde. Foto: Valerie Kuypers.

Bron: Special Olympics