Ian Koper: Verbetering van palliatieve zorg in Nederland: de PaTz-methode

Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen met een levensbedreigende ziekte, en is gericht op symptoomverlichting en kwaliteit van leven in plaats van op genezing of levensverlenging. Koper zocht naar verbeterpunten in de eerstelijns palliatieve zorg en de rol die de zogenaamde PaTz-methode hierbij kan spelen. PaTz is een initiatief om palliatieve zorg in de eerste lijn te verbeteren.

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken samen in een PaTz-groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen ze op de zorgbehoefte van de patiënt. Ze bespreken bij diagnose van een mogelijk levensbedreigende ziekte zo snel als mogelijk de behandelmogelijkheden, behandelresultaten, wensen, behoeften en verwachtingen. Ook het levenseinde en mogelijke palliatieve zorg komen aan de orde.

Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn thuis en hebben contact met hun eigen huisarts en/of (wijk) verpleegkundige. Met de gezamenlijke aanpak moet deskundigheid en kwaliteit in de palliatieve zorg thuis verbeteren.

Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC