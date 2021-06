Toch een zonverbranding; wat nu?

Met zonnig weer verbranden nog steeds teveel mensen. Een lijkt misschien vrij onschuldig, maar het kan grote gevolgen hebben op de lange termijn. Het is daarom erg belangrijk de nodige maatregelen te nemen voordat men de in gaat.

Bent u verbrand in de zon? Dan bestaan er diverse middelen om de overlast op korte termijn te beperken. Indien u last heeft van verschijnselen als hoofdpijn, misselijkheid, verwardheid, koorts en bewusteloosheid, dan kunt u het beste langsgaan bij uw huisarts, om te laten beoordelen of u een zonnesteek heeft.

GRAAD I:

Er is een lichte roodheid die zes tot vierentwintig uur na de blootstelling aan zonlicht verschijnt. Het verdwijnt zonder afschilferen (vervellen) binnen een tot drie dagen.

GRAAD II:

Er is een vurige, warm aanvoelende, enigszins pijnlijke roodheid, die twee tot twaalf uur na blootstelling ontstaat. Het verdwijnt de derde dag met een lichte afschilfering en laat een tijdelijke pigmentatie achter.

GRAAD III:

De huid is roodblauw verkleurd, gezwollen en zeer pijnlijk. Vanaf de vierde dag ontstaat een totale afschilfering met een langdurige verkleuring van de huid en huidoneffenheden. Soms treedt een versterkte haargroei op in het betreffende gebied.

GRAAD IV:

Hierbij ontstaan blaasjes, gevolgd door afschilfering waarbij een vlekkige pigmentatie achterblijft.

De last bij graad I en II is uiteraard het makkelijkst te beperken, bijvoorbeeld door het insmeren van de huis met Afersun. Ook kan een lauw bad of een lauwe douche voor verlichting zorgen. Doe dit echter niet bij een 4e-graads !

TIPS

Neem een pijnstiller

Paracetamol of aspirine helpt om de pijn, jeuk en zwelling van een licht tot matige zonnebrand te verzachten. Neem om de 4 uur twee tabletten. Als uw maag het verdraagt, mag u ook om de 8 uur twee tot 4 tabletten ibuprofen nemen.

Breng een verzachtend kompres aan

Gebruik gewoon water uit de kraan of doe er wat ijsblokjes bij. Drenk een doek in de vloeistof en leg hem op de verbrande huid.ververs het kompres om de paar minuten, want de doek wordt warm. doe dit meerdere malen per dag, telkens gedurende 10 tot 15 minuten in totaal.

Magere melk

Melkeiwitten werken verzachtend. Meng 1 kop magere melk met 4 koppen water en voeg hier wat ijsblokjes aan toe. Pas gedurende 15 tot 20 minuten kompressen toe en herhaal dit om de 2 tot 4 uur.

Havermout

Strooi droge havermout op een kaasdoek of gaas en bind dit dicht. Laat hier koud water over stromen. Vang de vloeistof op. Gooi de havermout weg en drenk kompressen in de vloeistof. pas om de 2 tot 4 uur kompressen toe.

Neem een bad

Als alternatief voor kompressen kunt u een koud/lauw bad nemen. Laat meer water in het bad lopen om het water op temperatuur te houden. Naderhand dept u met een handdoek uw huid. Ga niet wrijven met de handdoek.

De volgende middelen helpen tegen pijn, jeuk en ontsteking

Azijn: Meng 1 kop witte azijn in een bad fris water.

Zuiveringszout

Strooi een royale hoeveelheid zuiveringszout in een lauw bad. In plaats van uw af te drogen, laat u de oplossing op de huid drogen.

Zuinig met zeep

Zeep kan de verbrande huid uitdrogen en irriteren. Als het niet anders kan, gebruik dan een zachte zeep en spoel deze grondig af. Neem geen bad in zeepwater of bubbelbad.

Gebruik een vochtinbrenger

Baden en kompressen voelen aangenaam aan en verzachten de pijn tijdelijk, maar uw huid kan er ook droger door worden als u niet onmiddellijk daarna een vochtingbrengend middel aanbrengt. Dep uzelf droog en smeer wat badolie uit op uw huid. Laat deze een minuutje intrekken en breng vervolgens een vochtinbrengende crème of lotion aan.

Benen omhoog

Als uw benen verbrand zijn en uw voeten gezwollen, helpt het om uw benen hoger te leggen dan uw hart.

Voorzichtig met blaren

Als uw huid blaren vormt. bent u ernstig verbrand. Als ze u in de weg zitten en niet te groot zijn, Mag u ze voorzichtig doorprikken.De beschermende huid kunt u beter laten zitten zodat, zo hebt u er minder last van en het risico op een infectie is ook kleiner.

Verwijder het vocht met een naald die u vooraf hebt steriliseert in een vlam van een aansteker. Vervolgens prikt u door de blaar heen en drukt u voorzichtig het vocht er uit.

Kinderen in de zon

Wat is er nu leuker dan kijken naar kinderen die heerlijk in de zon aan het rennen en spelen zijn. In de zon zijn is trouwens goed voor kinderen: het stimuleert de aanmaakt van vitamine D; ze voelen zich lekker in de zon en het lijkt wel of ze er energie van krijgen. maar zorg er als ouders wel voor dat ze niet verbranden, want dan is het uit met de pret. En zeker weten: u voelt zich dan ook niet meer zo lekker.

Kinderen doen graag ouders na, dus geef zelf het goede voorbeeld.

Baby’s tot 6 maanden kunnen beter niet in de zon komen.

Smeer een kind een half uur voor dat het de zon in gaat in met zonnebrandcrème met factor 20 of hoger. De huid van een kind is namelijk nog kwetsbaar. Smeer de meest kwetsbare plaatsen (oren, neus, kin, witte randen, schouders, bovenkant voeten) goed in.

Herhaal het insmeren elke twee uur en als ze in het water zijn geweest.

Bied kinderen een speelplek in de schaduw aan, bijvoorbeeld onder d parasol.

Een ezel stoot zich niet tweemaal aan de zelfde steen

Als u verbrand bent, heeft de huid drie tot zes maanden tijd nodig om zich volledig te herstellen. De nieuwe huid die aan de oppervlakte komt na het vervellen van de bovenste huidlaag, is veel gevoeliger. dit houdt in dat u veel sneller verbrandt dan voorheen als u niet oppast.