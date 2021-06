Jan-Willem Bok, KNO-Arts: ‘In zo’n meedenkconsult kom je samen tot een soort common-truth.’

Tijd voor het nieuwe nascholen? (4/4)

Healthtech maakt tijdens de Covidcrisis ineens vaart. Niet op alle gebieden, maar door social distancing en de noodzaak om de groeiende druk op de tweede lijn te bedwingen, vindt er momenteel een kleine revolutie in de zorg plaats. In communicatiestructuren vooralsnog, maar het is een welkome en interessante ontwikkeling met mogelijkheden, waaronder ook een nieuwe vorm van nascholen.

Een van die ontwikkelingen is het meedenkconsult. Stel: een huisarts ziet een patiënt met een complexe pathologie waar hij of zij niet direct een antwoord op heeft. Doorverwijzen naar de specialist? Het hoeft niet meer direct. Via (o.a.) Prisma van healthtech-onderneming Siilo, kan de huisarts een vraag uitzetten in een digitale groep met specialisten. Onder meer op het gebied van oncologie, cardiologie en reumatologie. Die specialisten bekijken de casus en geven advies op een tijd wanneer het hen uitkomt.

Wattenstaafje

‘Een van de gedenkwaardigste meedenkconsulten was die van een dame die iets te diep met een wattenstokje in haar oor was gegaan,’ begint Jan- Willem Bok, KNO-Arts bij het Flevoziekenhuis. ‘Meestal is dat niet ernstig en zit je met een bloeduitstorting. Maar hier was het stokje door het trommelvlies gegaan, en was daarbij op de terugweg ook het aambeeld losgetrokken en door het trommelvlies mee naar buiten gekomen. Dat is heel uitzonderlijk. Dat voorval kwam vervolgens via een KNO-arts het meedenkconsult in.’

‘De arts in kwestie wist niet wat hij ermee moest en ik wist dat ook zo direct niet. Maar het mooie was: hij bracht het ‘s morgens na zijn visites in het meedenkconsult, en eigenlijk binnen tien minuten waren er al twee reacties van specialisten, niet veel later nog drie. En dan kom je samen tot een soort common-truth, met meerdere mensen die daar kennis van hebben, maar ook superspecialisten – KNO-artsen met specialisatie otologie. Zo kon die arts een onderbouwde conclusie en behandelplan aan de vrouw voorleggen. Wat uiteindelijk tot een operatie leidde waarbij dat aambeeld is teruggeplaatst.’

Vertrouwen

‘Die vrouw was daar zo van onder de indruk, dat vijf specialisten haar situatie besproken hadden. Dat raakt enorm aan het vertrouwen van de patiënt in haar arts en meer algemeen in onze specialisten. In zulke gevallen – waar je het echt even niet weet – is het meedenkconsult zo wezenlijk. Zeker als het je eigen discipline overschrijdt, wanneer we een casus bespreken en een kaakchirurg in de groep ineens zegt: “Oh, maar dat doen wij zo.” Dan denk je: ja, dat is eigenlijk hartstikke slim.’

‘Bij het accreditabel maken van zulke casussen komt er natuurlijk wel een beer op de weg. De meeste cursusideeën worden vooraf goedgekeurd en er zijn ook veel bekende cursussen die een continue waarde houden. Het inpassen van een meedenkconsult in die structuur is lastig, maar er zijn wel geaccrediteerde trajecten waarbij je bijvoorbeeld een dag met iemand meeloopt, wat ook als heel zinvol wordt gezien. Volgens mij ligt daar een goede overeenkomst met het meedenkconsult. Je zou er een aantal punten aan kunnen toekennen. Niet zoveel dat alle benodigde punten uit die consulten komen, maar toch voldoende om de meerwaarde ervan te erkennen.’

KNO-3.0

‘Ook het idee dat je met vier of vijf specialisten een casus bespreekt – zij het voorbereid, of spontaan – waarbij toehoorders voor deelname accreditatiepunten krijgen, sluit goed aan. Natuurlijk moeten er dan duidelijke afspraken zijn over wanneer en aan wie punten worden toegekend. In de discipline KNO hebben wij momenteel niet zoiets als de Grand Rounds (NIV, resp.) maar dat kunnen we zeker doen. Ook online.’

‘Het is wel een nieuwe tak van sport, wat zorgt dat die discussie actief moet worden aangeslingerd. De KNO vereniging is onlangs met KNO 3.0 gestart, dat als doel heeft om structurele verbetering en borging van de kwaliteit van zorg naar de KNO-subspecialismen te verplaatsen. KNO 3.0 kijkt daarbij ook naar communicatiemiddelen die de ‘juiste zorg op de juiste plek’ bevorderen. Daar past Prisma heel goed in. En om mensen verder aan te moedigen om tools als Prisma te gebruiken, past nascholingspunten toekennen ook heel goed.’



In Prisma wisselen momenteel ruim 1000 huisartsen en 160 specialisten uit 37 specialismen kennis uit via 21 teams.

Bron: Siilo – practice medicine together