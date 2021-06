St. Anna Ziekenhuis onderzoekt effect van ‘slimme’-app bij gewrichtsvervangende operaties

Primeur: St. Anna Ziekenhuis is eerste Europese deelnemer aan wereldwijd onderzoek

Het St. Anna Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis binnen Europa dat de werking van de mymobility® app gaat onderzoeken. Deze app ondersteunt patiënten die een gewrichtsvervangende operatie aan knie en heup ondergaan, bij elke stap binnen het behandeltraject. De verwachting is dat de app onrust wegneemt, de behandeling effectiever maakt en het aantal bezoeken aan de polikliniek vermindert. Het St. Anna Ziekenhuis voert het onderzoek uit in samenwerking met Zimmer Biomet. Wereldwijd zullen 10.000 patiënten gaan deelnemen aan dit onderzoek.

Arts heeft inzicht in vorderingen

De mymobility®app zit gekoppeld aan de iPhone® en Apple Watch® van de patiënt. De app biedt meldingen, voorlichting en instructievideo ’s op maat. De arts heeft inzicht in de vorderingen en het activiteitenniveau van de patiënt via een dashboard en kan bijsturen als dat nodig is. Ook de patiënt kan de resultaten van zijn behandeling en herstel volgen en houdt via de app contact met zijn behandelend arts of fysiotherapeut. Het uitwisselen van persoonlijke en medische gegevens, als ook de gesprekken tussen patiënt en zorgverleners zijn via de app beveiligd.

“We zijn er trots op dat wij internationaal een voorloper zijn op dit gebied. Wij hopen met deze studie te ontdekken of deze app inderdaad bijdraagt aan een beter en sneller herstel van onze patiënten. Ook zijn wij benieuwd naar het effect op de zorgkosten”, aldus orthopedisch chirurg Dirk Das.

Patiënten starten tijdens het onderzoek ongeveer 30 dagen vóór de operatie met het gebruik van de app. Zij stoppen hiermee 1 jaar na de operatie.

De eerste patiënten van het St. Anna Ziekenhuis doen ondertussen mee aan het onderzoek.

*mymobility kan alleen worden gebruikt op bepaalde type smartphone;, iPhone 6s of hoger. De Apple Watch wordt in het kader van het onderzoek uitgeleend aan de patiënt.

Foto: Orthopedisch chirurg Dirk Das ziet in een oogopslag de vorderingen van de patiënt.

