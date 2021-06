Digitale coaching voor alle medewerkers van De Zorgcirkel

Na een succesvolle pilot onder haar medewerkers rolt zorgorganisatie De Zorgcirkel digitale coaching voor de hele organisatie uit. Tijdens de pilot verkeerde een derde van de zorgmedewerkers in de gevarenzone. Dit betekent een verhoogd risico op langdurige uitval. Door het inzetten van de digitale coaching methode zijn 2 op de 3 medewerkers van de risicozone naar weer veerkrachtig gegaan. Gemiddeld waren hiervoor 4 sessies nodig. De laagdrempelige ondersteuning om stress, burn-outs en uitval te voorkomen, wordt stapsgewijs voor alle werknemers van De Zorgcirkel toegankelijk.

“We vinden het belangrijk dat medewerkers hun werk vitaal en met plezier kunnen doen. Werken in de ouderenzorg is boeiend en dankbaar werk. Je hebt te maken met kwetsbare mensen en je maakt als medewerker grappige, mooie maar ook verdrietige dingen mee. De druk kan soms behoorlijk oplopen. Als gevolg van Covid-19 hebben medewerkers bovendien extra druk ervaren”, vertelt Danielle Brunsting, Manager Vitaliteit bij De Zorgcirkel. “Om werknemers veerkrachtiger te maken en stress te verminderen, gingen we op zoek naar een welzijnsoplossing die voor alle werknemers toegankelijk en laagdrempelig is.

Eén toegankelijke oplossing nodig voor alle zorgmedewerkers

De medewerkers in de organisatie hebben verschillende achtergronden, met verschillende opleidingsniveaus. Het was dus van belang dat iedereen toegang kreeg tot een eenvoudige, maar effectieve vorm van ondersteuning. Bekend thema in de zorg is dat men sterk wil zijn voor anderen en zelf geen hulp vraagt. Een andere uitdaging bij het bieden van ondersteuning is dat er veel onregelmatige diensten zijn en veel verschillende locaties. Om zorgmedewerkers te bereiken, moet je dus door stigma’s breken én laagdrempelig, altijd en overal, hulp kunnen bieden.

Met succes, volgens een zorgmedewerker uit één van de pilotafdelingen: “Wat ik heb geleerd, is dat ik hulp moest inschakelen. Dat had ik nooit verwacht. Ik dacht dat ik ook deze periode aankon zonder hulp. Dat was dus niet zo. Een psycholoog was écht een te grote stap voor mij. Uiteindelijk heb ik toch wel die coach ingeschakeld. Nu weet ik hoe goed mensen me kunnen ondersteunen. De stappen die ik kon nemen, waren snel duidelijk. Die hulpvraag stellen vond ik voor mezelf de grootste hobbel, maar deze ervaring heeft de hobbel weggenomen. Ik kan nu gemakkelijker om hulp vragen.”

Simpel en laagdrempelig

“Om juist die groep van drukke medewerkers die risico loopt op stress en langdurige uitval te bereiken, moet je het simpel en laagdrempelig houden. Via Inuka kom je met een eenvoudige, 5-minuten zelfscan erachter of je veerkrachtig bent, risico loopt of in de gevarenzone zit. Vervolgens kun je gelijk een één-op-één coaching sessie boeken – ook in de avonduren – met een getrainde (ervarings)deskundige”.

Meetbare resultaten

De voortgang wordt inzichtelijk gemaakt met voor- en nametingen en via maandelijkse rapportages. Een eerdere representatieve pilot met de gekozen Coaching Methode liet zien dat gemiddeld twee van de drie mensen in de gevarenzone binnen vier coaching sessies weer veerkrachtig is en dat 96 procent aangeeft beter om te kunnen gaan met problemen. Deze resultaten zijn recent gepubliceerd in de Cambridge Global Mental Health Journal (2021).