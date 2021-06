Koel je huis met een van deze 15 tips. #hittegolf

Wat een # hitte weer vandaag! De temperatuur is momenteel boven de 30 graden. Daarmee is de landelijke # hittegolf een feit. Vanaf 7 augustus is het boven de 25 graden, de afgelopen drie dagen boven de 30 graden. Het RIVM heeft het # hitteplan al in werking gesteld. Met dit warme weer is het verleidelijk om de airco aan te zetten of jezelf vlak voor de ventilatoren te positioneren. Maar dat zijn niet de enige trucs om het koel te houden. Het blijkt dat er tal van manieren zijn om je huis koel te houden zonder je elektriciteitsrekening op te jagen.

Houd gordijnen, shutters, rolgordijnen gesloten.

30 procent van de ongewenste warmte in huis komt via de ramen het huis in, en het gebruik van luxaflex, rolgordijnen, gordijnen en dergelijke bespaart u tot 7 procent op rekeningen en lagere indoor temperaturen met maximaal 6 graden. Met andere woorden, het sluiten van de gordijnen verhindert dat je huis zich als een tuinkas gaat gedragen. Zorg er met name voor dat ramen op zuidelijke en westelijke gevels overdag ook gesloten zijn

Of beter, investeren in verduisteringsgordijnen.

Verduisterende gordijnen blokkeren zonlicht, een duurzame isolatie dus van de kamers waarin ze zijn geïnstalleerd. Het beste is om te kiezen voor gordijnen met een witte of zilveren plastic backings. Deze verminderen de warmte met maximaal 33 procent.

Ga slim om met deuren en ramen.

Sluit ongebruikte ruimten af. Warme lucht blijft daar en je hebt minder ruimte over om koel te houden. En deze kamers kunnen ook als warmte buffer dienen. En deuren naar buiten dichthouden als het buiten warm is en zet ramen en deuren tegen elkaar op tijden koelere avond en nachturen.

Maak van je ventilator een een “airco”.

Vul een schaal water met ijs of koelelementen (of iets anders dat koud is), en plaats de ventilator, liefst een lekker grote, onder een hoek richting de schaal met zodat de lucht langs deze bak met ijswater stroomt. Het effect is bijna magie.

Wissel het beddegoed wat vaker.

Katoen ademt gemakkelijker en blijft langer koel dan ander bedtextiel. En je kan je lakens ook voor het slapengaan even in de diepvries doen. Voor een koel hoofd, adviseren we je een boekweitkussen. Boekweit zorgt ervoor dat er geen warme plekken ontstaan tussen je hoofd en het kussen.

Stel uw plafondventilatoren in om linksom te draaien.

Ingesteld om tegen de klok in draaien in de zomer op een hogere snelheid, de ventilator luchtstroom zal leiden tot een wind-chill briesje effect

Focus op de temperatuur in je lichaam, niet het huis.

Onze voorouders leefden zonder airco, dus kunnen wij dat ook. Zij nipten aan smakelijke verkoelende drinks en hingen een een koude natte doek om sterk doorbloedde gebieden zoals je nek en polsen. Zo koel je jezelf van binnen naar buiten is geen slecht idee. Andere trucs slimme kleding keuzes en je partner te vertellen dat je elkaar pas weer zal knuffelen als de bladeren van beginnen te veranderen. Ze ook een bak koud water in de slaapkamer zodat je af en toe je voeten kan afkoelen.



Zet uw badkamer-, keukenafzuiging aan.

De afzuigkap in uw keuken, en afzuiging in toilet en douche trekken de hete lucht die opstijgt terwijlt u kookt of een stomende douche heeft genomen uit uw huis of appartement.

Maak je bed warmtebestendig.

Hou je hoofd koel en gebruik een verkoelend hoofdkussen. Voor de voeten: vul een fles water, en zet het in de vriezer voordat je naar bed gaar en leg de fles aan het voeteneind van je bed. Het zorg voor wat kou onder je laken of gooi je lakens even in de vriezer voor je gaat slapen.

Slaap beneden.

Warmte stijgt, beneden in het huis is het koeler dan op hogere etages. Laat desnoods op de bank in de woonkamer of kelder, of leg uw matras op de vloer als de lucht voelt koeler daar beneden.

Laat ‘s nachts frisse lucht in je huis.

Tijdens de zomermaanden kunnen de temperaturen ‘s nachts dalen. Als dit het geval is, gebruik deze verfrissende uren door de ramen tegen elkaar op te zetten alvorens je naar bed gaat. Gebruik hiervoor een veilige raamuitzetter. U En zet ramen en deur tegen elkaar open, ook als het regent of net geregend heeft. Zet een windtunnel op door strategisch plaatsen van ventilatoren om de perfecte tocht te creëren. Doe de ramen en deuren wel weer op tijd dicht, nog voor het weer te heet in de ochtend wordt.

Ga slim om met je ramen en de ventilator

Voor het maken van een koeling luchtstroom, open ramen, bij voorkeur op het bovenste gedeelte op de wind kant van je huis, en open het onderste gedeelte van je huis dat uit de wind ligt. Om het proces te ondersteunen zet je een ventilator aan de luwe kant in de raam- of deuropening met de blazende kant naar buiten gericht. Zo duw je de hete lucht je huis uit, en je kan een nat laken aan de luchtinlatende zijde van je huis in het raam of deur voor een extra chillfactor.

Vervang je gloeilampen en halogeenlampen.

Gloeilampen verliezen 90 procent van hun energie in warmte die ze uitstoten, vervang ze nu door ledlampen om een klein verschil in koeling van uw huis te maken, het verlagen van je elektriciteitsrekening.

Kook buiten.

Het is wellicht een open deur, je oven of fornuis maken je huis nog warmer dan het al is. Kook buiten in de zomer. Gebruik je barbecue of elektrische hapjespan om mee te koken.

Maak een paar verbeteringen op lange termijn.

Gebruik isolatiefolie op ramen. En investeringen zoals luifels en het planten van bomen of wijnstokken in de buurt van vensters zullen je huis beter tegen de stralen van de zon beschermen, de hoeveelheid hitte vermindert in je huis.