Vrienden maken het verschil

Achter het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ter hoogte van de Tolbrug, kijk je mooi uit over natuurgebied de Gement. Tot voor kort was dit een vergeten plek. Vanaf nu is dat anders. Er staan mooie nieuwe banken, er is flink gesnoeid en de grond is geëgaliseerd zodat je er ook met een rolstoel of rollator van het prachtige uitzicht kunt genieten.

De Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis nam het initiatief om van deze plek iets moois te maken, waar mensen zich verbonden voelen met de natuur en met elkaar. De gemeente ‘s-Hertogenbosch, die de grond beheert, dacht met ons mee en kwam meteen in actie. Met succes. Patiënten en bezoekers van het JBZ genieten er voortaan elke dag van de rust en de natuur. En dat is nu precies waar het voor bedoeld is!

Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis

De Stichting Vrienden zet zich in voor extra voorzieningen in het JBZ, waar vanuit het ziekenhuisbudget geen geld voor is. Dankzij de steun van onze vele vaste Vrienden, serviceclubs en zakelijke partners, zijn er al heel wat mooie projecten gerealiseerd.

Zo is er een oefentuin voor de revalidatie, een speciale kinderwebsite en er is voldoende speelgoed op poli’s waar veel kinderen komen. Er zijn leenfietsen beschikbaar, zodat je er even tussenuit kunt als je langdurig in het ziekenhuis verblijft en de ruimte waar chemotherapie plaatsvindt is sfeervol ingericht.

Maar we doen meer! Zo bieden wij ook financiële ondersteuning aan toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit type onderzoek is vaak geïnspireerd op voorbeelden uit de praktijk die om oplossingen of antwoorden vragen. Denk bijvoorbeeld aan zoiets persoonlijks als de plaats waar je overlijdt. Dat vinden mensen ontzettend belangrijk. Daarom is er onderzoek dat nagaat waar mensen het liefst willen sterven en wat er vervolgens moet gebeuren om dit in de praktijk mogelijk te maken.

En tot slot zijn er nog de Vriendendiensten; een groep enthousiaste vrijwilligers die dagelijks voor je klaarstaan als het je niet lukt om jouw digitale patiënten dossier te activeren, of om te helpen met het lezen van een brief of patiënten folder.

Meer over de projecten die wij steunen vindt u op de website van het JBZ: www.jeroenboschziekenhuis.nl

Foto:“Op deze bank hoor ik insecten zoemen, de vogels fluiten en ik ruik er de geur van de natuur. Hier vergeet ik even al mijn zorgen”.

Bron: JBZ