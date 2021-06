Vallen en eenzaamheid voor ouderen net zo zorgwekkend als blootstelling aan Covid

Nieuw onderzoek toont aan dat vallen en eenzaamheid voor ouderen net zo zorgwekkend zijn als blootstelling aan Covid – en bijna de helft van de ouderen heeft tijdens de lockdown last gehad van een verminderde fysieke fitheid en mobiliteit.

Het onderzoek, dat in opdracht van het Nederlandse bedrijf Kepler Vision werd uitgevoerd, ondervroeg Britse volwassenen met een ouder ouder dan 75 jaar en kwam tot de conclusie dat meer dan de helft (52%) van de respondenten zich zorgen blijft maken over het feit dat hun ouders Covid hebben opgelopen, 48% maakt zich zorgen over de eenzaamheid van de ouders en 46% over het feit dat hun ouders alleen vallen en niet meer kunnen opstaan of hulp halen. (Vallen is de meest voorkomende oorzaak van aan verwondingen gerelateerde sterfgevallen bij mensen ouder dan 75 jaar).

Uit het onderzoek bleek ook dat de fysieke mobiliteit van ouderen tijdens de lockdown enorm is aangetast; er wordt gevreesd dat de langetermijneffecten op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van ouderen nog steeds voelbaar zijn. De fysieke fitheid en mobiliteit van vier op de tien ouderen is tijdens de lockdowns verslechterd doordat zij maandenlang aan huis gekluisterd waren en weinig gelegenheid hadden om te bewegen of met anderen in contact te komen.

Bron: Stéphanie van Rosmalen