Vernieuwd Willem-Alexander Kinderziekenhuis opent online zijn deuren

Tijdens het online kindercongres ‘It’s A Kind of Magic’ opent het vernieuwde Willem-Alexander Kinderziekenhuis, het kinderziekenhuis van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), op 18 juni officieel zijn deuren. Het wordt een mooi feest waarin Thijs van Heel Holland Bakt samen met kinderen cup cakes gaat bakken en illusionist Victor Mids een magieshow weggeeft. Een belangrijk doel van de verbouwde afdelingen is een kindvriendelijke omgeving creëren die bijdraagt aan het welzijn van kinderen en hun ouders. Maar wat houdt dat precies in?

Kleurrijke meubels, een speeltoestel, de Leidse skyline op de muren en een heuse tv-studio, je zou haast vergeten dat je een ziekenhuis binnenloopt. En dat is precies de bedoeling. “Naast dat het er heel mooi uitziet heeft deze vernieuwde inrichting ook een functie”, vertelt kindercardioloog Arno Roest, “de fysieke omgeving draagt bij aan rust bij patiënten en ouders. Een ziekenhuisbezoek is natuurlijk nooit leuk, daarom willen we dat patiënten zich prettig voelen en even vergeten dat ze in een ziekenhuis zijn.”



Meer privacy

Zeven jaar geleden begon de verbouwing van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ). De verpleegafdelingen Bos, Duin en Strand, GeboorteHuis Leiden, de afdeling neonatologie en de polikliniek Stad werden flink onder handen genomen. “We zijn begonnen om de neonatologie, waar pasgeboren kinderen liggen, te moderniseren. In de oude situatie was het niet goed mogelijk voor ouders om bij hun kind te slapen, ze lagen namelijk allemaal op dezelfde zaal. Nu hebben we aparte kamers waardoor ouders en kind meer privacy hebben. Dat is in die fase ontzettend belangrijk.”



Alles uit de kast

Naast modernere faciliteiten is er ook veel aandacht gestoken in de inrichting en aankleding. Iets waar Yvonne Angevaare, doktersassistent bij het WAKZ, heel blij mee is. Zij neemt bloed af bij kinderen en legt infusen aan. “Het is heel belangrijk om de kinderen te vertellen wat je precies gaat doen en ze op hun gemak te stellen”, zegt Angevaare. “Ik probeer er altijd een feestje van te maken.” Angevaare haalt alles uit de kast om de kinderen gerust te stellen en af te leiden. Door de nieuwe inrichting van Stad kost dat ineens veel minder moeite.



Waar ze op de oude afdeling alleen een schilderij in de behandelkamer had hangen, prijkt er nu een levensgrote foto van de Hortus Botanicus Leiden aan de muur van Angevaares kamer. “Een kunstenaar heeft allerlei dieren in de foto getekend. De kinderen, en ook hun ouders, kijken hun ogen uit als ze binnenkomen en zijn meteen al meer afgeleid. Als ze in de stoel zitten vraag ik de kinderen bijvoorbeeld of ze de krokodil kunnen vinden. Doordat ze zich focussen op deze zoektocht worden kind en ouder meteen wat rustiger en kan ik makkelijker prikken”, vertelt Angevaare.



In goede handen

Ook Roest gebruikt de nieuwe omgeving in zijn contact met kinderen. “Als ik jonge kinderen uit de wachtkamer haal hoef ik alleen maar te vragen of ze het vogeltje op de muur kunnen vinden en ze lopen automatisch al naar mijn spreekkamer.” Ook de ouders reageren positief op het vernieuwde uiterlijk. “Een omgeving waar duidelijk aandacht aan is besteed geeft ouders het gevoel dat hun kind in goede handen is. Het geeft ze meer rust en dat heeft ook een positief effect op het kind.”



In de nieuwe inrichting van de kinderpoli Stad zijn de mooiste plekken van Leiden naar binnengehaald. De Leidse skyline, grachten en populaire locaties zijn allemaal terug te vinden. Maar die connectie gaat verder dan alleen het interieur. “We werken nauw samen met de Gemeente Leiden en kunnen echt iets voor elkaar betekenen”, zegt Roest. “In de zorg die wij leveren staat het gezin centraal. Om dit te ondersteunen heeft de Gemeente Leiden voor de ouders een boekje ontwikkeld met mooie wandelingen door Leiden. Zo kunnen ouders of verzorgers die bijvoorbeeld op een operatie van hun kind wachten, even afleiding zoeken in al het moois dat Leiden te bieden heeft.”



Kind is Koning

Roest en collega’s kunnen niet wachten om het nieuwe WAKZ aan de rest van Nederland te laten zien. “We wilden een feestelijke en coronaproof opening. Ik denk dat het online Kindercongres de perfecte oplossing is.” Dit evenement is online te volgen en wordt gepresenteerd door Malou Petter. Omdat het Kind Koning is bij het WAKZ staan kinderen centraal tijdens het programma. Zo zullen artsen en onderzoekers door kinderen bevraagd worden over enkele speerpunten van het WAKZ, spierziekten en stamceltransplantaties, en doen ze actief mee in de magieshow van Victor Mids.



Magie als afleiding

Mids is naast illusionist niet-praktiserend arts en heeft tijdens zijn opleiding geneeskunde coschappen gelopen in het WAKZ. Nu is hij terug, maar in een andere rol. Hij is ambassadeur van het WAKZ en gaat onderzoek doen naar het effect van magie en illusie bij de behandeling van patiënten. Mids zal onder andere onderzoeken of magie en illusie het angst- en stressniveau van kinderen verlaagt. Daarnaast wil hij weten of het aanleren van illusies de kinderen helpt om zelfverzekerder te worden. “Dat is erg belangrijk voor kinderen met een chronische ziekte of die lang in het ziekenhuis liggen”, zegt Roest. “Met illusie moet je mensen meenemen in je verhaal en op de voorgrond treden. Dit zijn belangrijke skills voor deze kinderen om te leren.” Samen met een onderzoekteam van de Universiteit Leiden, onder leiding van Andrea Evers, wordt het onderzoek verder uitgewerkt.



Mis het niet!

De nieuwe kindvriendelijke inrichting van het WAKZ is mede mogelijk gemaakt door alle donateurs van de LUMC Vrienden Stichting. “We willen hen ontzettend bedanken”, zegt Roest. Ook de TK Challenge Foundation en Leiden Marathon halen geld op voor het ziekenhuis. Zij organiseerden van 14 tot en met 18 juni een bijzondere estafette door heel Nederland om op een originele manier aandacht te vragen voor de opening van het verbouwde WAKZ.



Van personeel tot patiënten, de reacties op het vernieuwde kinderziekenhuis zijn volgens Roest fantastisch. Wil jij ook een kijkje nemen in het nieuwe kinderziekenhuis? Volg dan hier de online opening of kijk deze later terug. Roest: “We zijn er onwijs blij mee. Hopelijk kunnen we in de toekomst deze lijn doorzetten in alle locaties in het LUMC waar kinderen komen.”

Bron: LUMC