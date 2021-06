Machteld Huber wint Mensgerichte Zorg Persoons-Award

Tijdens de virtuele Planetree Conferentie op 14 juni 2021 ontving Machteld Huber oprichter van Institute for Positive Health de Mensgerichte Zorg Persoons-Award van Planetree.

Met deze Award wil Planetree mensen erkennen die niet alleen zelf mensgericht zijn, maar ook dusdanige omstandigheden creëren voor anderen, dat mensgerichte zorg groeit in belang en uitvoer. Voorzitter Joep Verbugt overhandigde de Mensgerichte Persoons Award aan Machteld als blijk van grote waardering voor haar belangrijke bijdrage aan de Nederlandse gezondheidszorg, maar ook daarbuiten. Machteld Huber is de grondlegger van het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Deze visie kijkt vooral naar de mogelijkheden van kwetsbare mensen en hun behoeften en niet alleen naar ziekte of beperkingen.

Door samenwerking met beleidsmakers, financiers en zorgverleners is Machteld er de afgelopen jaren erin geslaagd de focus op de medische kant van de gezondheid te keren. En meer te kijken naar alles dat kwetsbare mensen wel nog (aan) kunnen. Dit is pionieren, want antwoorden vind je alleen wanneer je vertrouwde en traditionele visies aan de kant durft te zetten en opnieuw met verwondering durft te kijken naar het echte probleem. En hoe dat (deels) opgelost kan worden.

Conferentie

Voor het eerst in haar 15-jarig bestaan hield Planetree vandaag een virtuele Conferentie met als titel ‘Grenzen Doorbroken’. Tijdens een interactief middagprogramma stond mensgerichte zorg tijdens een pandemie bekeken vanuit verschillende invalshoeken centraal. Met sprekers als Maarten van der Weijden en Annemarie Steen en tijdens verschillende tafelgesprekken in de stijl van DZDD – De Zorg Draait Door – werd teruggeblikt, maar vooral naar de toekomst van mensgerichte zorg gekeken.

Planetree Nederland



Planetree Nederland helpt zorgorganisaties om de beste mensgerichte zorg te bieden. Planetree stelt mensen in kwetsbare situaties centraal. Mensen, die door ziekte, ouderdom, handicap of verwarring juist veiligheid, liefde, vakmanschap, volle aandacht verdienen. Op een manier, zoals je het je dierbaren gunt. Alles wat Planetree doet is erop gericht dat de te verlenen zorg door cliënten en hun naasten als uitstekende zorg ervaren wordt en met plezier door medewerkers geboden wordt. Planetree inspireert, adviseert en begeleidt zorgorganisaties om dit vanuit strategie naar de dagelijkse praktijk te vertalen en continu te blijven verbeteren. Planetree staat voor vergelijkbare waarden als die van Positieve Gezondheid en stimuleert deze waarden bij vele duizenden zorgverleners in tal van zorgorganisaties.

Institute for Positive Health

Gedachtegoed Positieve Gezondheid is een relatief nieuw gedachtegoed dat breed wordt omarmd. De nadruk ligt op het vermogen van mensen om met uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk de eigen regie te kunnen voeren. Die aanpak blijkt veel vraagstukken rond zorg en gezondheid te helpen oplossen. Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid.