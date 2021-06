Ontwerpwedstrijd voor Zorgeloos Vechtdal

De meest toegankelijke en gastvrije vrijetijdsbestemming van Nederland, voor iedereen! Ontwerp jij mee?



Het Vechtdal is dé regio waar vrijetijdsbesteding voor iedereen is. Dagelijks werken ondernemers, inwoners, gemeenten en organisaties hier hard aan. Er zijn al veel stappen gezet de afgelopen jaren, dankzij het Leader-project Zorgeloos Vechtdal. Echter moet het nog meer een standaard onderdeel worden van onze samenleving. Daarbij is het nodig dat sectoren en organisaties juist meer samenwerken om aan de behoeften van de samenleving te voldoen. De ontwerpwedstrijd over toegankelijke picknickconcepten, is een mooi voorbeeld.



Er is meer actie en samenwerking nodig, om tot zichtbaar resultaat te komen zodat we de toegankelijke vrijetijdseconomie nog meer ontwikkelen. Organisaties, overheden en inwoners lanceren daarom een ontwerpwedstrijd voor toegankelijke picknickconcepten. Het gaat daarbij om een picknicktafel, maar de ambitie is aanwezig om het door te vertalen naar productontwikkeling gekoppeld aan arrangementen, horeca, spelelementen, fiets- en wandeltochten et cetera.



De ontwerpwedstrijd ‘Meest toegankelijke picknicktafel van het Vechtdal’

Ontwerpers, creatievelingen, inwoners, ondernemers, scholieren en studenten worden uitgedaagd om de ‘meest toegankelijke picknicktafel van het Vechtdal’ te ontwerpen. De uitvraag is een technische schets met toelichting. De winnaar(s) zijn / haar ontwerp wordt geproduceerd in het Vechtdal. De winnaar verdient tevens een overnachting en diner voor 2 personen in de regio. Het streven is om zoveel mogelijk toegankelijke picknicktafels te plaatsen in het Vechtdal, in ieder geval bij vrijetijdsbedrijven.

Dit project sluit aan op andere lopende projecten en daarbij is nauwe afstemming met gemeenten en natuur beherende partijen. Elke partij draagt hiermee en steentje bij aan een inclusieve en toegankelijke maatschappij, daar wil jij je toch ook voor inzetten? Lees hier meer over de achtergrondinformatie, de opdracht en de beoordeling.





Je kan van 1 juli 2021 tot 24 september 2021 jouw schets sturen naar het Ondernemershuis voor het Vechtdal, via guido@ondernemershuisvechtdal.nl. In de beoordelingscommissie nemen namens de gemeenten wethouder Leo Bongers plaats, experts, ervaringsdeskundigen en ondernemers Rick Brink, Eelke Kelderman en Gezina de Lange, technisch expert en ontwerper Sebastiaan Moes, vanuit het onderwijs en Vechtdal Projecten Natascha van Zaanen en vanuit de plaatselijke belangen en natuurorganisaties, Bert van der Moolen en tot slot een vertegenwoordiger van Landschap Overijssel. Een mooie afvaardiging van de integrale samenwerking.





Toeristische aanbodontwikkeling regisseren



Heb je andere ideeën over toeristische ontwikkelingen of de combinatie met andere sectoren zoals de zorg, agrofood, natuur etc.? Vechtdal Marketing en Ondernemershuis Vechtdal komen graag in contact om initiatieven verder te brengen en te vermarkten. Daarnaast is de samenwerking met de lokale inclusie werkgroepen heel nauw en zijn inwoners en ervaringsdeskundigen van harte welkom om mee te werken aan alle initiatieven die gezamenlijk nog op stapel staan. Denk hierbij aan het vullen van de Hoge Nood app, beoordelen van locaties in Ongehinderd, ontwikkelen van toegankelijke routes enzovoort. Neem contact op met projectleider Anieke van Wijnen via avanwijnen@marketingoost.nl of 06-30998767.



Dit project is een samenwerking tussen de lokale inclusie platforms, ondernemers, Ondernemershuis Vechtdal, Vechtdal Marketing, Ruimte voor de Vecht, Natuur voor Elkaar, Vitaal Vechtdal, Rick Brink, Vechtdal Projecten, OVKK, Vechtdal gemeenten, Eelke Droomt, Community Toegankelijke Recreatie en andere stakeholders.

Foto: Eelke Kelderman in het Vechtdal

Bron: Vechtdal Overijssel Alle Tijd