Nieuw onderzoek naar combinaties met Janssen-vaccin

Vier UMC’s onderzoeken of een tweede vaccinatie na eerste Janssen-vaccinatie nuttig is

Vier UMC’s gaan in de SWITCH-studie onderzoeken of een tweede coronavaccinatie na een eerste Janssen-vaccinatie nuttig is. Ze gaan in dit onderzoek medewerkers die hun eerste shot Janssen reeds hebben ontvangen een tweede maal vaccineren met het Janssen, Pfizer of Moderna vaccin.

Bij drie van de vier in Nederland geregistreerde COVID-19 vaccins is het noodzakelijk twee vaccinaties toe te dienen om een goede afweerrespons tegen SARS-CoV-2 te ontwikkelen. Het vaccin van Janssen is het enige vaccin dat met slechts één toediening voldoende bescherming geeft tegen ernstige COVID-19. Door de toenemende circulatie van bepaalde varianten van het coronavirus is het mogelijk dat een aanvullende vaccinatie na één shot Janssen noodzakelijk is.

Een samenwerking bestaande uit 4 academische centra in Nederland (Erasmus MC, UMC Groningen, LUMC en Amsterdam UMC) gaat dit onderzoeken in een grootschalige studie.

Het is gebruikelijk dat twee keer hetzelfde COVID-19 vaccin wordt toegediend, maar er zijn diverse redenen waarom het combineren van verschillende vaccins nuttig kan zijn. Prof.dr. Hugo van der Kuy, hoofd Apotheek in het Erasmus MC: ‘Door het mixen van vaccins worden vaccinatiecampagnes flexibeler, kan het vaccinatieproces versneld worden en de impact van leveringsproblemen verminderd worden’.

Vaccins

Door de zeldzame bijwerkingen na vaccinatie met AstraZeneca is in een aantal landen reeds onderzocht of een eerste vaccinatie met AstraZeneca kon worden opgevolgd door een mRNA-vaccin zoals Pfizer of Moderna. De eerste studies laten zien dat dit een goede en veilige aanpak bleek om een sterke afweerrespons op te wekken zonder ernstige bijwerkingen. Omdat er in Nederland een grote groep mensen is gevaccineerd met het Janssen vaccin gaan de onderzoekers hier bestuderen of het Janssen vaccin kan worden opgevolgd door verschillende andere vaccins (Janssen, Pfizer of Moderna). De SWITCH studie is opgezet in samenspraak met de internationale studies die lopen naar het combineren van verschillende vaccins.

De onderzoekers zullen dit onderzoek, dankzij een financiële ondersteuning van ZonMw, uitvoeren onder ziekenhuismedewerkers uit de vier verschillende academische centra. Daarbij bestuderen de onderzoekers vooral of de combinaties veilig zijn en of dit een goede afweerrespons opwekt. Ze zullen daarbij ook de afweerrespons tegen de verschillende coronavirusvarianten bestuderen, omdat het combineren van vaccins tot een bredere afweerrespons zou kunnen leiden. De eerste resultaten van deze studie worden eind oktober verwacht.

Bron: Erasmus MC