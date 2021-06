Wat kun je wel en niet met een PGO? PGO.nl geeft antwoord

‘Met de gegevens uit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan ik patiënten veel gerichtere vragen stellen.’ Dat zegt huisarts Stephanie Wouthuis op de nieuwe site PGO.nl. Deze site biedt up-to-date informatie over PGO’s. Per 1 september is naar verwachting 96 procent van de huisartsen aangesloten.



Steeds meer huisartsen, ggz-instellingen, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen hun ict-systemen veilig via MedMij met PGO’s verbinden. Per 1 september is naar verwachting 96 procent van de huisartsen aangesloten, en andere zorginstellingen zijn hard op weg. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door de PGO-alliantie van meer dan 50 branche-, consumenten- en patiëntenorganisaties in de zorg.



Betere zorg verlenen

Huisarts Stephanie Wouthuis ziet in dit alles kansen voor betere zorg, vertelt ze op PGO.nl. ‘Een PGO gaat een stap verder dan ons eigen patiëntenportaal, omdat alle medische gegevens op één plek staan’, aldus Stephanie. ‘Nu nog moet je als patiënt je informatie ophalen bij allerlei verschillende portalen van verschillende zorgverleners. Met een PGO is dat probleem straks voorbij. Omdat de patiënt vóór het consult bijvoorbeeld de labuitslagen al kan inzien, kan hij zich beter voorbereiden op het gesprek. En zo kan ik weer betere zorg verlenen.’



Veel gestelde vragen

Voor veel zorgverleners is het nog betrekkelijk nieuw dat patiënten een PGO hebben. Op PGO.nl vind je daarom een toolkit met informatie- en campagnemiddelen. De toolkit wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal. Ook vind je op de site antwoord op veel gestelde vragen zoals:

Wat als mijn patiënten verschillende PGO’s gebruiken? Wat als mijn patiënt minder digitaal vaardig is? Hoe weet ik of een PGO veilig is?



Patiëntvriendelijke vertaling

Verder vind je op PGO.nl diverse leermiddelen en video’s over PGO’s, en bijvoorbeeld ook een patiëntvriendelijke vertaling van ruim 5000 medische termen. Daarnaast is er onder meer informatie te vinden over MedMij. Dat is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland