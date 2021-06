Zivver breidt directie uit met nieuwe CTO, CMO en CRO

Zivver, vooraanstaand leverancier van veilige communicatie-oplossingen, maakt vandaag bekend dat drie nieuwe topmanagers tot zijn organisatie zijn toegetreden. Adam Low wordt chief technology officer (CTO), Adnan Erriade chief revenue officer (CRO) en Robert Fleming chief marketing officer (CMO). Zij zullen hun activiteiten uitvoeren vanuit het Verenigd Koninkrijk, een van de belangrijkste markten voor B2B SaaS-oplossingen. Het VK vertegenwoordigt ook de spil in de internationale expansie van Zivver, dat momenteel klanten in de EU, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika bedient.

Impuls

“Door de uitbreiding van ons managementteam met drie ervaren leiders geven we onze internationale groei een impuls”, zegt Wouter Klinkhamer, de CEO van Zivver. “We hebben veel succes geboekt in onze thuismarkten Nederland en België en een aanwezigheid opgebouwd in diverse branches zoals de financiële en juridische dienstverlening, zorg en publieke sector. We richten onze focus steevast op de eindgebruikers, zodat die hun werk gedaan kunnen krijgen zonder hun vertrouwde e-mailomgeving te hoeven verlaten. Daarmee maken we een einde aan het traditionele spanningsveld tussen beveiliging en gebruiksgemak. Onze intuïtieve oplossingen bieden ondersteuning voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie van onze klanten.”

Duurzaam succes

“Alle drie nieuwe topmanagers beschikken over kwaliteiten die van essentieel belang zijn voor duurzaam succes: ervaring, leiderschapsvermogen, een dynamische persoonlijkheid en een succesvolle track record. Adam breidt als CTO de mogelijkheden van ons platform voor veilige communicatie uit. Dat betreft de bescherming van e-mailgegevens en veilige bestandsoverdracht, maar ook nauw verwante toepassingen zoals digitale handtekeningen, veilige formulieren en workflow-ondersteuning.

Adnan stuurt als CRO de verkooporganisatie van Zivver aan. Daarvoor gebruikt hij zijn klantgerichtheid en ondernemersgeest waarmee hij verkoopsuccessen boekte bij SAP en Decibel. Robert geeft als CMO sturing aan internationale go-to-marketingitiatieven, en zet hiervoor zijn vermogen in om ondernemingen uit te laten groeien van een nationale kampioen tot een wereldwijde marktleider”, zegt Klinkhamer.

Adam Low wordt chief technology officer (CTO)

Adam Low treedt toe tot de organisatie van Zivver als chief technology officer. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de productstrategie, research & development en processen op het gebied van technische ondersteuning. Hij heeft de afgelopen 12 maanden nauw met Zivver samengewerkt als externe consultant en zich beziggehouden met de ontwikkeling en implementatie van innovatieve IT-oplossingen en productconcepten. Low beschikt over 25 jaar ervaring met de ontwikkeling van technologieplatforms en -diensten. Hij was ruim tien jaar verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van ICT-oplossingen bij bedrijven als BT, PlusNet en Telstra.

“Innoveren en aan de voorhoede staan van de ontwikkeling van geavanceerde technologie, daar ligt mijn passie. Zivver beschikt over krachtige en uiterst veilige technologische oplossingen die zich kenmerken door een hoge mate van gebruikersgemak, een cruciale succesfactor. Deze digitale tools voorzien in twee cruciale aspecten van informatiebeveiliging die bovenaan de agenda staan van alle IT-beslissers: het bieden van bescherming tegen datalekken en het waarborgen van uiterst veilige uitgaande communicatie. Ik vind het geweldig om toe te treden tot de organisatie van Zivver en sturing te geven aan ons R&D-proces en daarmee de volgende groeifase voor Zivver in te luiden”, zegt Low.

Adnan Erriade wordt chief revenue officer

Adnan Erriade treedt bij Zivver in dienst als chief revenue officer. In die hoedanigheid geeft hij sturing aan alle activiteiten van de verkooporganisatie van Zivver. Erriade zal ook de volgende groeifase en internationale expansie van Zivver in goede banen leiden. Hij beschikt over ruim 15 jaar ervaring met het samenstellen en aansturen van salesteams die de groei en omzet van bedrijven weten te bevorderen. Hij bekleedde diverse senior managementrollen op het gebied van sales bij SAP en Sybase en recentelijk bij Decibel. Bij dat laatste bedrijf vervulde hij een sleutelrol door de internationale activiteiten op te schalen en het voor te bereiden op een exit in de vorm van een overname door Medallia. Erriade zal zijn ervaring met het leidinggeven aan verkooporganisaties inzetten om Zivver naar de volgende fase te brengen.

“De kennis van Zivver op het gebied van veilige uitgaande communicatie is onverslaanbaar. Ik zal mijn focus voor de volle honderd procent richten op het aansturen van onze resultaatgerichte verkooporganisatie om de internationale expansie en groei van Zivver naar een hoger plan te brengen”, zegt Erriade.

Robert Fleming wordt chief marketing officer (CMO)

Robert Fleming treedt toe tot de organisatie van Zivver als chief marketing officer. Hij was eerder actief in een senior managementfunctie bij Qlik. Daarvoor was hij lid van het leiderschapsteam van de marketingorganisatie van Oracle. Robert beschikt over een rijkdom aan ervaring op het gebied van B2B-software en een succesvolle track record in het samenstellen en leidinggeven van succesvolle marketingteams. Zijn expertise beslaat alles wat te maken heeft met de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van marketingstrategieën en productmanagement voor zakelijke software.



“Ik vind het geweldig om bij Zivver in dienst te treden als CMO. Het is overduidelijk: de behoefte aan oplossingen voor veilige communicatie en de preventie van datalekken is sterker dan ooit. Dat komt doordat de ontwikkelingen rond digitale transformatie en thuiswerken het afgelopen jaar in een stroomversnelling zijn geraakt. Zivver beschikt over bijzonder aantrekkelijke oplossingen die relevanter zijn dan ooit. Deze combineren ongeëvenaarde communicatiebeveiliging met onverslaanbare gebruiksgemak. Ik zie ernaar uit om voort te bouwen op het bestaande succes van Zivver en zijn marketingactiviteiten van wereldformaat naar een nog hoger niveau uit te tillen. Ik ben enorm enthousiast over het avontuur dat voor ons ligt!”

Over Zivver

Zivver is een Nederlandse tech scale-up die organisaties helpt met het beveiligen van hun gevoelige gegevens, het waarborgen van compliance en het voorkomen van datalekken. Het is de enige leverancier die digitale informatie beschermt in alle drie de fasen van de verzending van e-mail en bestandsoverdracht: voor, tijdens en na verzending.

Zivver optimaliseert veilige communicatie en productiviteit door een beveiligings- en privacylaag toe te voegen aan de bestaande e-mailsystemen van organisaties, zoals Outlook (Desktop en Microsoft 365) en Gmail. Zivver is in 2015 opgericht door CIO Rick Goud. Het bedrijf heeft meer dan 150 medewerkers en werkt samen met 4.000 organisaties, waaronder verschillende financiële en juridische dienstverleners, De Rechtspraak en 45% van de Nederlandse ziekenhuizen en lokale overheden.

Eind 2020 was Zivver de ‘runner up’ in de Deloitte Technology Fast 50. Zivver is door Gartner in het rapport ‘2020 Market Guide for Email Security’ beschreven als ‘Representative Vendor’ in de categorie ‘Email Data Protection Specialists’. Het bedrijf werd dit jaar tevens geselecteerd voor de CyberTech 100, waarmee werd aangegeven dat Zivver een van de meest innovatieve CyberTech-bedrijven voor financiële instanties ter wereld is.Tot op heden heeft Zivver meer dan $30 miljoen aan financiering opgehaald via DN Capital, HenQ Capital, Dawn Capital en SmartFin, aangevuld met een innovatiekrediet van ABN AMRO Bank.

Bron: Zeekhoe