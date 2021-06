Eerste BeterKeten promotie toont de relatie tussen obesitas en hartfalen

Afgelopen week promoveerde arts in opleiding tot specialist (AIOS) Sanne Snelder op het onderzoek CARDIOBESE, een studie naar de relatie tussen obesitas (ernstig overgewicht) en hartfalen, die Franciscus Gasthuis & Vlietland in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC heeft uitgevoerd en mede gefinancierd is door de BeterKeten.

Eerste tekenen van hartfalen

Samen met cardioloog Bas van Dalen kwam zij tot de conclusie dat de eerste tekenen van hartfalen met een relatief simpel echo-onderzoek wel degelijk tijdig vast te stellen zijn. Dat veel mensen met obesitas zonder dat ze het weten al beginnende hartschade hebben en dat er wat aan te doen is. Door een maagverkleining heeft de helft van de obesitaspatiënten met beginnende klachten een jaar na die operatie weer een normaal functionerend hart.

Groot probleem

Obesitas komt steeds vaker voor en vormt een groot probleem voor de volksgezondheid. Ook is er een duidelijke toename van het aantal mensen met een slechte pompfunctie van het hart, hartfalen, één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. In het promotieonderzoek van Snelder werden drie jaar lang honderd obesitas patiënten gevolgd die allemaal een maagverkleining kregen en vijftig gezonde mensen. Sanne Snelder, AIOS: ‘We wisten dat ernstig overgewicht het risico op hartfalen op vergroot, maar we wisten niet dat van de groep tussen 35 en 65 jaar oud met obesitas die aangaf geen klachten van hun hart te hebben toch zestig procent beginnende hartschade heeft .’

Al 10 jaar stimuleert, initieert en faciliteert de BeterKeten regionale samenwerkingen tussen ziekenhuizen rond patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Sanne Snelder is de eerste AIOS die met ondersteuning van een BeterKeten subsidie promoveert.

Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ)

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch opleidingsziekenhuis met een voortdurende focus op leren, opleiden, innovatie en onderzoek. Onderzoek moet altijd van nut zijn voor patiëntenzorg. De honderden onderzoeken die jaarlijks in de STZ-ziekenhuizen worden uitgevoerd leiden tot legio innovaties. Op het gebied van techniek, medisch handelen of in de organisatie van zorg.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.franciscus.nl/wetenschap

Fotobijschrift: Cardioloog Bas van Dalen en arts in opleiding tot specialist Sanne Snelder (in pre-coronatijd).

Bron: Franciscus Gasthuis & Vlietland