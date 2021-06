Nieuw SPECT-CT apparaat Saxenburgh Medisch Centrum voor preciezere weergave botscans

Met de ingebruikname van het Saxenburgh Medisch Centrum (september 2020) is een nieuwe gammacamera geplaatst op de afdeling nucleaire geneeskunde met SPECT-CT oftewel een 3D mogelijkheid. Dit nieuwe apparaat biedt voordelen aan diverse patiëntengroepen en maakt preciezere botscans van patiënten met pijnlijke botten of gewrichten.

Botscan bij pijnlijke botten

Een groot gedeelte van de scans met de gammacamera zijn botscans voor patiënten met pijnlijke botten en gewrichten. Met de scans wordt bekeken waar het bot geprikkeld is. Dit kan bijvoorbeeld een patiënt zijn die al een tijd last heeft van de voeten. Met de oude gammacamera kon slechts worden gezien, dat er in het midden van de voet prikkeling optrad.

Jan Willem Aalderink, Leidinggevende van de afdeling nucleaire geneeskunde, licht toe: “Met de komst van de nieuwe SPECT-CT op onze afdeling kunnen orthopeden veel preciezer aangeven waar het probleem zich bevindt. Met een SPECT-CT is namelijk een 3D opname te maken, waardoor alleen de aangedane plek oplicht in het 3D model van voet. Op de CT –scan is dan de betreffende slijtageplek te zien, maar soms ook een kleine botbreuk of andere afwijking, dit maakt een diagnose dan ook veel accurater”.

Botscan bij kanker

Naast de preciezere weergave van de SPECT-CT is er ook een groot voordeel voor botscans van het hele lichaam. Bij patiënten met kanker wordt, wanneer er een verdenking is op uitzaaiingen in het skelet, een botscan gemaakt van het hele lichaam. Met de oude gammacamera was het soms lastig te herkennen of het om slijtage of een uitzaaiing ging. De patiënt moest hiervoor terugkomen voor een andere scan bij de afdeling radiologie. Dit is met de komst van de nieuwe camera niet meer nodig. Met de nieuwe SPECT-CT is nauwgezet te zien waar het oplicht en is op de CT te constateren of het slijtage of een uitzaaiing betreft.

SPECT-CT voor patiënten met hartklachten

Ook patiënten met hartklachten hebben voordeel bij de SPECT-CT, bijvoorbeeld wanneer de cardioloog vermoedt dat er mogelijk een vernauwing in de kransslagaders zit. Deze patiënten kunnen een hartscan krijgen waarop te zien is of er een gebied in het hart is waar te weinig bloed naar toe gaat. Op de nieuwe gammacamera zijn de beelden duidelijker, omdat voorliggende weefsels weg gefilterd kunnen worden.

Ook kan er een calciumscore gemaakt worden. Dit is een CT scan waarbij de hoeveelheid kalk in de kransslagaders gemeten wordt. Deze score vertelt de cardioloog of de patiënt in de toekomst een hoog of laag risico heeft op een hartaanval.

