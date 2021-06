Boekbericht ‘Bevrijd van pijn’ van Louis Zantema

Als je pijn hebt, wil je er het liefst zo snel mogelijk weer vanaf. Voor de pakweg drie miljoen mensen in Nederland die chronische pijn hebben, lukt dat vaak maanden -en soms zelfs jarenlang- niet.

Toegankelijke methode

Voor al deze mensen en hun behandelaars biedt dit doe-boek een unieke, toegankelijke methode om te helpen bij dit probleem.

De methode bestaat uit zes onderdelen: kennis over pijn, het trainen van je gedrag, je gevoel, je denken, je aandacht en je pijnbuffer. Wanneer je jezelf in al deze onderdelen serieus traint (door regelmatig verschillende oefeningen te doen), krijgt de pijn steeds minder kans. Je leert strategieën en technieken waarmee je de pijn zelf kunt beïnvloeden en verminderen, waardoor je beter in je vel komt te zitten.

Bevrijd van pijn betekent dat de pijn jou niet langer beheerst, dat jij zelf weer de controle hebt. Jij, en niet de pijn, bepaalt wat je in het leven gaat doen.

In vijf stappen grip op jouw pijn

Louis Zantema is een expert op het gebied van psychologie en pijn. Hij gelooft dat iedereen een leven vrij van pijn verdient. Daarvoor heeft hij samengewerkt met vooraanstaande klinieken en is onderscheiden door het Koninklijk Huis en de Verenigde Naties voor de ontwikkeling van een nieuwe therapie voor pijnbestrijding. Hij is ondernemer en oprichter van Reducept en vader van drie. Zijn kennis en ervaring als mens en professional is gebundeld in dit praktische boek voor mensen met langdurige pijnklachten. Louis heeft een Master in Klinische Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en is daarnaast als GZ-psycholoog werkzaam.

BEVRIJD VAN PIJN | LOUIS ZANTEMA | PAPERBACK, 257 PAGINA’S |

16 X 21 CM | € 21,99 | ISBN 9789492798916 | OMSLAG: ADEPT VORMGEVING | NUR: 860

VERSCHIJNT 6 JULI

Bron: Uitgeverij Lucht