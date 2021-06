Gezondheidstechnologie incontinentie verlicht werkdruk overbelaste zorg

Een groot deel van het zorgpersoneel is overbelast geraakt tijdens de coronapandemie, blijkt uit onderzoek. Vier op de tien ondervraagde zorgmedewerkers willen dan ook dat overheden en zorginstellingen meer investeren in digitale gezondheidstechnologie om de werkdruk te verlichten. Om tijd en onnodige controles te besparen in de continentiezorg heeft TENA de SmartCare Change Indicator gelanceerd .

Incontinentie-sensor

Deze herbruikbare sensoren worden aan de buitenkant van het incontinentieverband aangebracht en houden bij wanneer dit moet worden verwisseld. De zorgverlener krijgt hiervoor een melding via een app op de mobiele telefoon. Dat maakt tussentijdse, handmatige controles overbodig. De Change Indicator vermindert ook het risico op lekkages en langdurige blootstelling van de huid aan urine. Tegelijkertijd biedt het cliënten meer comfort én waardigheid.

Voorafgaand aan de lancering heeft moederbedrijf Essity van TENA onderzoek laten doen onder ruim 500 professionele zorgverleners en mantelzorgers in vijf Europese landen, die dagelijks omgaan met incontinentie, onder wie meer dan 100 in Nederland. Daaruit blijkt dat de pandemie een ongekende impact op hen heeft gehad. Negen op de tien medewerkers in zorginstellingen werkt nu langer. Voor driekwart heeft dat een negatieve invloed op hun lichamelijke gezondheid en voor acht op de tien zorgverleners op hun geestelijke gezondheid en hun emotionele welzijn. Zorgverleners geven aan sinds Covid-19 meer tijd kwijt te zijn aan o.a. videochatten tussen cliënten en familieleden (37%), het leveren van meer één-op-één zorg (33%) en schoonmaak en sterilisatie (31%). Ook de continentiezorg is door de toegenomen persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) zwaarder geworden. Van de ondervraagden is 55% gefrustreerd over de hoeveelheid tijd die nodig is voor tussentijdse fysieke controles van de verzadiging van het incontinentieverband. Tijd die men liever zegt te besteden aan andere zorgtaken, zoals het emotioneel ondersteunen van cliënten. Een kwart van het personeel zegt meer vermoeid te zijn en 22% heeft meer ongenoegen in het werk. De inzet van digitale gezondheidstechnologie kan helpen hier verbetering in te brengen. Daarom willen zorgverleners meer investeringen van de overheid (45%) en particuliere instellingen (43%) in dit soort technologie.

TENA erkent de waarde van digitale gezondheidstechnologie en stelt dat de SmartCare Change Indicator een ‘gamechanger’ kan zijn in de continentiezorg. Het internationaal toonaangevend hygiëne- en gezondheidsbedrijf denkt dat de innovatieve technologie zorgverleners in staat stelt om efficiëntere zorg van hoge kwaliteit te bieden en dat het welzijn en de waardigheid van bewoners ermee verbetert.

Matthijs Pouwels, Manager E-health Solutions van Essity, zegt: ,,Het onderzoek van Essity heeft hartverscheurende problemen aan het licht gebracht waar zorgverleners dagelijks mee te maken hebben, terwijl ze tijdens de pandemie gewoon hun werk blijven doen. Hun rol is aanzienlijk verzwaard en dit eist een fysieke, emotionele en mentale tol van hen. Wij merken dat juíst vanuit de zorgmedewerkers op de werkvloer de bereidheid om digitale oplossingen in zorgroutines op te nemen is toegenomen. Het besef dat digitale oplossingen hen ontlast en deze digitale oplossingen bijdragen aan meer waardige en kwalitatieve zorg wordt steeds meer gemeengoed. Daarom komt de lancering van de TENA SmartCare Change Indicator op het juiste moment. Het heeft de potentie om zowel de kwaliteit van zorg voor cliënten als het welzijn van het personeel te verbeteren.”

Zorgverleners geven aan sinds Covid-19 meer tijd kwijt te zijn aan o.a. videochatten tussen cliënten en familieleden (37%), het leveren van meer één-op-één zorg (33%) en schoonmaak en sterilisatie (31%). Ook de continentiezorg is door de toegenomen persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) zwaarder geworden. Van de ondervraagden is 55% gefrustreerd over de hoeveelheid tijd die nodig is voor tussentijdse fysieke controles van de verzadiging van het incontinentieverband. Tijd die men liever zegt te besteden aan andere zorgtaken, zoals het emotioneel ondersteunen van cliënten. Een kwart van het personeel zegt meer vermoeid te zijn en 22% heeft meer ongenoegen in het werk. De inzet van digitale gezondheidstechnologie kan helpen hier verbetering in te brengen. Daarom willen zorgverleners meer investeringen van de overheid (45%) en particuliere instellingen (43%) in dit soort technologie. TENA erkent de waarde van digitale gezondheidstechnologie en stelt dat de SmartCare Change Indicator een ‘gamechanger’ kan zijn in de continentiezorg. Het internationaal toonaangevend hygiëne- en gezondheidsbedrijf denkt dat de innovatieve technologie zorgverleners in staat stelt om efficiëntere zorg van hoge kwaliteit te bieden en dat het welzijn en de waardigheid van bewoners ermee verbetert. Matthijs Pouwels, Manager E-health Solutions van Essity, zegt: ,,Het onderzoek van Essity heeft hartverscheurende problemen aan het licht gebracht waar zorgverleners dagelijks mee te maken hebben, terwijl ze tijdens de pandemie gewoon hun werk blijven doen. Hun rol is aanzienlijk verzwaard en dit eist een fysieke, emotionele en mentale tol van hen. Wij merken dat juíst vanuit de zorgmedewerkers op de werkvloer de bereidheid om digitale oplossingen in zorgroutines op te nemen is toegenomen. Het besef dat digitale oplossingen hen ontlast en deze digitale oplossingen bijdragen aan meer waardige en kwalitatieve zorg wordt steeds meer gemeengoed. Daarom komt de lancering van de TENA SmartCare Change Indicator op het juiste moment. Het heeft de potentie om zowel de kwaliteit van zorg voor cliënten als het welzijn van het personeel te verbeteren.”

Bron: TENA