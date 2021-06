Tijd om de veerkracht van de geneesmiddelenproductie in Europa veilig te stellen

Teva Nederland, Nederlandse producent van generieke medicijnen, roept de Nederlandse overheid op om te investeren in het waarborgen van een veilige en betrouwbare geneesmiddelenproductie in Europa, voor zowel patiënten als voor het ondersteunen van economische groei.

Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar medicijnproductie in Haarlem, sprak Jan-Willem Scheer, onlangs aangestelde General Manager Teva Benelux & Nordics, met leden van het Europees Parlement op een evenement van Renew Europe.

Jan-Willem: “Het is tijd voor verandering. Nederland is een technische grootmacht, met een wereldwijde reputatie op het gebied van kwaliteit en innovatie. We zijn er trots op onderdeel uit te maken van dit erfgoed. Teva produceert 1 op de 5 voorgeschreven generieke recepten in Nederland, bestaande uit zowel levensreddende als ondersteunende geneesmiddelen, en is een toonaangevende organisatie in generieke geneesmiddelen binnen Europa. We zien onszelf als de medicijnkast van Nederland en wij willen meer doen om onze patiënten en de economie te ondersteunen, na deze pandemie. Met wat wij in Nederland produceren, voorzien we zowel onze thuismarkt, Nederland, als het Europese continent.

Tijdens de pandemie kwamen onze werknemers dagelijks naar Haarlem om de medicijnen te produceren die zoveel patiënten nodig hebben. Tegelijkertijd zagen we dat wereldwijde grenscontroles het lastig maakten om medicijnen te exporteren. Hierdoor daalde de beschikbaarheid van actieve farmaceutische ingrediënten (APIs). Door de grote pieken in de vraag kwam de sector onder grote druk te staan.

Gedurende de laatste 20 jaar heeft de Europese geneesmiddelenindustrie hun licenties om actieve farmaceutische ingrediënten te produceren verdrievoudigd, dit terwijl de Aziatische markt 12 keer zo groot werd1.

Het creëren van een evenwichtigere aanpak van de wereldwijde medicijnproductie is van cruciaal belang om Europese patiënten vertrouwen te geven in het concurrentievermogen van Europa en het vermogen van ons continent om de medicijnvoorraden op peil te houden en te blijven vullen voor de komende jaren.”

Wie maakt zich hier zorgen om? Wij allemaal!

Het publiek – en met name patiënten – herkennen deze problemen. Een recentelijk onderzoek2 onder 3000 patiënten, uitgevoerd door Teva Pharmaceuticals Europe, bevestigde dat slechts 3 op de 10 mensen weten waar hun medicijnen vandaan komen. 7 op de 10 patiënten willen hier meer over weten. Van de 500 Nederlandse ondervraagde patiënten geven 8 op de 10 patiënten aan het belangrijk te vinden dat de overheid investeert in lokale geneesmiddelenproductie (dit ligt wat hoger dan het Europese gemiddelde).

Jan-Willem vervolgt: “Het is een potentiële win-win. Teva Nederland draagt jaarlijks rond €1,2 miljard3 bij aan de Nederlandse economie, door de productie van geneesmiddelen, het bieden van banen en het faciliteren van de bredere handelsketen. Terwijl we de laatste jaren al aanzienlijk geïnvesteerd hebben, zijn we bereid om meer te doen. We willen graag mogelijke samenwerkingen verkennen die innovaties, banen en welvaart veiligstellen en die bijdragen aan een samenleving die gezonder, groener en eerlijker is.”

Bron: teva