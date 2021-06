Woensdag 30 juni

Promotie (VU), 13.45 u, aula

Janine Meijerink: Hulp bij chronisch gehoorverlies

Gehoorverlies is één van de meest voorkomende chronische aandoeningen onder 50-plussers. Hoortoestelaanpassing via de audicien is de meest gebruikelijke weg om gevolgen van gehoorverlies te beperken. Maar ook mét een hoortoestel blijven slechthorenden zélf en hun naasten vaak (communicatie)beperkingen ervaren.

HOORSUPPORT

Om slechthorenden én hun communicatiepartners te ondersteunen is het online ondersteuningsprogramma HOORSUPPORT ontwikkeld. Meijerink onderzocht de effectiviteit van HOORSUPPORT in zeventig Nederlandse audicienswinkels. Uit haar onderzoek blijkt dat op de korte termijn HOORSUPPORT-gebruikers hun hoortoestellen vaker gebruikten dan personen die het programma niet volgden.

Op de lange termijn (1 jaar later) bleek dat HOORSUPPORT-gebruikers tevredener waren met hun hoortoestellen en een groter vertrouwen hadden in het omgaan met hun hoortoestellen. Bij de communicatiepartners vond ze geen effecten. De procesevaluatiestudie liet zien dat HOORSUPPORT zal verbeteren door uitgebreidere trainingen voor audiciens. Ook is het goed om materialen beter af te stemmen op de behoeftes van de doelgroepen.

Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC