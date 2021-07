Het boek De witte muur

‘Je bent 28, je werkt in Amsterdam UMC en plotseling lig je in datzelfde Amsterdam UMC met een ernstige aandoening. Het overkwam projectleider Judith Weeda en ze hield niet op zich te verbazen. In de graphic novel ‘De Witte muur’, een combinatie van dagboekachtige teksten met tekeningen, legde Weeda haar belevenissen vast. “Het is zeker niet bedoeld als aanklacht. Daarvoor heb ik hier te veel geweldige mensen meegemaakt.”

Belevingswereld patiënt

Het boek kan zorgverleners (in de breedste zin van het woord) veel inzicht geven in de belevingswereld van een patiënt. Waardoor zorg nog persoonlijker kan worden. Karen Kruijthof, lid raad van bestuur Amsterdam UMC zei er over: ‘Zorgverleners moeten het zeker lezen. Het helpt ze om zich weer een beetje meer te verplaatsen in “hun” patiënten.’

Hoe kijk je naar het ziekenhuis waar je werkt als je er plotseling zelf als patiënt ligt? Judith Weeda werkte vol toewijding als projectleider in het ziekenhuis aan verbetering van de patiëntervaring. Tot ze op haar 28e zelf patiënt werd, omdat er lymfeklierkanker (Hodgkin) bij haar werd geconstateerd. Na een zwaar medisch traject in haar eigen ziekenhuis is ze genezen en weer aan het werk. Nu ziet ze de organisatie van de zorg met heel andere ogen. In dit boek deelt Judith (tekst) samen met haar broer Herman (illustraties) haar persoonlijke ervaringen van het hele traject. Ze wil laten zien dat de beleving van een patiënt door heel veel meer wordt bepaald dan alleen de medisch inhoudelijke zorg.

Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek naar lymfeklierkanker bij stichting Cancer Center Amsterdam.

Info en bestellen: www.hetboekdewittemuur.nl

