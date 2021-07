Door de Covid crisis in verzorgingstehuizen kiezen 40% van de Europeanen ervoor om zelf voor bejaarde ouders te zorgen

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat meer dan 40% van de Europeanen er vandaag de dag de voorkeur aan zou geven om een bejaarde ouder bij hen te laten wonen in plaats van hem of haar in een verzorgingstehuis te plaatsen, waarbij meer dan één derde van de kinderen toegeeft dat ze ‘bang’ zijn voor het idee om hun ouders in een tehuis te plaatsen.

Heroverwegen zorg

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Kepler Vision Technologies. In de nasleep van de Covid-crisis in de verzorgingstehuizen, die heeft geleid tot een kritisch onderzoek naar de manier waarop patiënten worden behandeld, heroverwegen veel mensen hun opties met betrekking tot de zorg voor zieke en bejaarde ouders.

Meer dan één derde (35%) van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk met bejaarde ouders geeft toe bang te zijn voor het idee om hun ouders in een verzorgingstehuis onder te brengen, met zorgen variërend van de overdracht van COVID 19, tot eenzaamheid en de angst dat ze alleen vallen en een verwonding oplopen.

Publieke versus particuliere zorg

Ondanks deze bezwaren is 60% van de mensen met ouders in een zorginstelling van mening dat de kwaliteit van de openbare instellingen verbetert, tegenover 35% van de mensen wiens ouders niet in een zorginstelling wonen. Dit geldt ook voor particuliere verzorgingshuizen, waar 49% van de respondenten een verbetering van de kwaliteit ziet, tegenover 32% zonder ouder in een verzorgingshuis. De meest genoemde redenen voor de verbeteringen zijn beter zorgpersoneel (50% van de respondenten) en betere controlesystemen (49%).

Tekort aan zorgpersoneel

Dr Harro Stokman, CEO van Kepler Vision Technologies zei: “Vakkundig verzorgend personeel blijft het belangrijkste onderdeel van de zorgsector, maar het afgelopen Corona jaar en de aanhoudende personeelscrisis in de zorg hebben het zorgpersoneel onder enorme druk gezet. Niemand zou zich zorgen moeten maken dat hun ouders alleen maar de allerbeste zorg krijgen, en het is bemoedigend om te zien dat mensen het belang van geautomatiseerde controlesystemen erkennen om dat te garanderen.

De beste manier om ervoor te zorgen dat zowel het personeel als de bewoners goed worden verzorgd, is te zoeken naar technische oplossingen die de administratieve belasting voor het personeel tot een minimum beperken en de hoeveelheid één-op-één contact die zij met de bewoners kunnen hebben, maximaliseren”.

Kans op letsel neemt af

De Kepler Night Nurse oplossing van het bedrijf Kepler Vision Technologies is ontworpen om het betrokken personeel of de verzorgers onmiddellijk te waarschuwen wanneer ouderen zijn gevallen, in fysieke nood verkeren of moeite hebben om uit bed te komen – zodat ze binnen enkele minuten hulp krijgen en niet pas binnen enkele uren. Hierdoor neemt de kans op letsel en gezondheidscomplicaties af.

Waar monitoringsystemen zoals bewegingssensoren, bedmatten en armbandjes geen onderscheid kunnen maken tussen een hulpbehoevende bewoner en een kat die op het bed springt of een kussen dat op de grond valt, genereert de Kepler Night Nurse alléén een alarm wanneer een bewoner hulp nodig heeft – wat betekent dat verzorgenden alleen in aktie hoeven te komen wanneer dat echt nodig is. Dit vermindert de tijd die nodig is om rondes door de gangen te maken en valse alarmen uit te zetten. Het maakt tijd vrij voor het personeel om zich te concentreren op hun kerntaak: het verlenen van persoonlijke zorg.

Bron: Stéphanie van Rosmalen