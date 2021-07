Online shopper onderschat risico’s pijnstillers

Keurmerk Zelfzorg Online beschermt consument

Steeds meer consumenten kopen geneesmiddelen zonder recept in webshops. Het is belangrijk dat deze geneesmiddelen goed bereikbaar zijn. Consumenten overschatten hierbij echter de eigen kennis en onderschatten de risico’s bij de online aankoop. Gezondheidsschade ligt dan op de loer. Ook bij online aankoop van zelfzorggeneesmiddelen is de juiste geneesmiddeleninformatie over aankoop en gebruik ervan noodzakelijk. Daarom lanceert het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) het Keurmerk Zelfzorg Online.

Dat blijkt uit representatief onderzoek naar het gebruik van pijnstillers in juni 2021 onder ruim duizend respondenten van onderzoeksbureau Info2Action in opdracht van drogistenorganisatie CBD.

Online verkoop flink gestegen

De verkoop online is in corona-tijd flink toegenomen. Een paar klikken en het product ligt op de deurmat. Ook de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen neemt toe. Het gaat dan om geneesmiddelen zonder recept bedoeld voor kleine kwalen als hoest, hoofdpijn, hooikoorts, maagpijn, huidschimmels of hoofdluis.

31 procent slikt teveel

Pijnstillers zonder recept van de dokter zijn effectief en veilig bij juist gebruik. Maar lang niet alle consumenten zijn op de hoogte van de risico’s die pijnstillers als paracetamol en ibuprofen met zich mee kunnen brengen. De belangrijkste resultaten:

· 3 op de 4 consumenten, bijna 11 miljoen volwassenen, heeft het afgelopen jaar pijnstillers gebruikt;

· 31% van de consumenten koopt de pijnstillers ook online in een van de vele webshops;

· Gebruikers van paracetamol overschatten de veilige dosering: Ruim 80% denkt over voldoende kennis te beschikken om veilig paracetamol te gebruiken, maar bij doorvragen zou 31% te veel paracetamol gaan slikken. Zij lopen kans op risico bij overdosering;

· Bij gebruikers van ibuprofen komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Ook zij lopen bij kans op overdosering;

· 8 op de 10 consumenten wil voor de koop in een webshop een advies over juist gebruik van de pijnstillers en bijna de helft pleit voor een verplicht kwaliteitskeurmerk voor webshops.

Deze resultaten zijn in lijn met eerder onderzoek onder aankoop van zelfzorggeneesmiddelen in fysieke winkels als drogisterijen, apotheken en supermarkten: consumenten overschatten de eigen kennis over het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen, onderschatten de risico’s en lezen niet altijd de bijsluiter. Een belangrijk deel hiervan vraagt geen advies. Voor het eerst is nu onderzoek gedaan naar online aankoop.

Consument bewust maken van risico’s

Jos Jongstra, directeur drogistenorganisatie CBD: “Consumenten zijn gewend dat zelfzorggeneesmiddelen breed verkrijgbaar zijn bij onder meer drogist, apotheek en supermarkt. Het is ook noodzakelijk dat deze middelen laagdrempelig tegen lage kosten beschikbaar zijn. Belangrijk is wel dat consumenten zich bewust zijn dat zelfzorggeneesmiddelen veilig zijn bij juist gebruik, maar ook risico’s hebben. Daarom is er in de drogisterij altijd een nageschoolde(assistent)drogist tijdens openingstijden in de winkels aanwezig voor het geven van persoonlijk advies over het juiste gebruik, en krijgen klanten altijd een waarschuwing om verkeerd gebruik tegen te gaan. Nu de online verkoop van zelfzorggeneesmiddelen toeneemt, heeft de drogisterijsector op zich genomen om deze verantwoorde zorg ook in webshops te garanderen. Webshops met het Keurmerk Zelfzorg Online zorgen ervoor dat de verkoop verantwoord gebeurt en specifiek advies wordt gegeven over het gekozen geneesmiddel.”

Lancering Keurmerk Zelfzorg Online

Binnenkort lanceert drogistenorganisatie CBD het Keurmerk Zelfzorg Online. Consumenten krijgen in webshops met dit keurmerk betrouwbare informatie beoordeeld door een onafhankelijke organisatie. Tijdens het aankoopproces wordt altijd gevraagd naar de leeftijd van de klant en is het onmogelijk om meer dan drie verpakkingen van hetzelfde geneesmiddel ineens te bestellen. Bij vragen is er altijd een opgeleide drogist beschikbaar voor advies. En als het nodig is, krijgen klanten het advies om naar de huisarts te gaan. De webshops worden continu gemonitord of zij aan de voorwaarden voldoen.

Inmiddels hebben vijf grote webshops (Kruidvat.nl, Etos.nl, Plein.nl, Da.nl en Trekpleister.nl) van drogisterijbedrijven het Keurmerk Zelfzorg Online ontvangen. Het Keurmerk is beschikbaar voor webshops die zelfzorggeneesmiddelen op een verantwoorde manier willen aanbieden.