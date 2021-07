Vestigingsklimaat van groot belang voor geneesmiddelensector’ | ANP

‘Onze positie brokkelt langzaam af’ schrijven 50 burgemeesters en regionale voorzitters van VNO-NCW in een brief aan informateur Hamer. De geneesmiddelensector ondersteunt de oproep en deelt de zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland.

De geneesmiddelensector kenmerkt zich door grote investeringen die pas jaren later renderen. De bouw van een nieuwe fabriek kost honderden miljoenen euro’s en kan vaak pas na vijf jaar gebruikt worden. Voorspelbaarheid is daarom enorm belangrijk bij dat soort beslissingen. Dan zit je niet te wachten op zigzag-beleid en gejojo.

Wind in de rug

Nederland had de afgelopen jaren de wind in de rug. De komst van medicijnautoriteit EMA naar Amsterdam gaf nog een extra zetje. Bedrijven als MSD, Gilead/Kite, Janssen en BMS deden grote investeringen in nieuwe productielocaties voor onder andere levensreddende celtherapieën.

Europa

Zeker nu Europa werk wil maken van haar strategische soevereiniteit op het gebied van de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen, en nog meer geneesmiddelenbedrijven wil aantrekken, is het langzaam afbrokkelen van het vestigingsklimaat een probleem.

Duurzame werkgelegenheid

Het is dus heel begrijpelijk dat de burgemeesters van Leiden en Oss -beide belangrijke biofarma clusters- het manifest hebben ondertekend. Zij weten dat geneesmiddelenbedrijven hoogwaardige, duurzame werkgelegenheid naar je gemeente brengen.

Dat de boodschap aan het nieuwe kabinet door zoveel organisaties en gemeenten wordt ondersteund en uitgedragen geeft echt aan dat het menens is. Er ligt een duidelijke taak voor het nieuwe kabinet.”

Dit is een expertquote van Gerard Schouw, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in het kader van ANP Expert Support. Gerard Schouw is directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Bron: ANP Perssupport