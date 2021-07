Anoesjka Minnaard over dik zijn en corona in de vijfde aflevering van Dor Hout: ‘Het is hun eigen schuld, dus ze verdienen geen IC-bed’

De vijfde aflevering van de zesdelige MAX/NPO Radio 1-podcast Dor Hout is vanaf nu te beluisteren. In deze podcastaflevering spreekt presentator Mieke van der Weij met Anoesjka Minnaard, voorzitter van de support- en actiegroep voor dikke mensen stichting Dikke Vinger, waarin zij onder meer praat over de vooroordelen over dikke mensen, vooral tijdens de coronapandemie. Dor Hout is te beluisteren op NPO Luister, Spotify, MAXVandaag.nl, NPORadio1.nl en alle andere bekende streamingdiensten.

IC-bedden bezet

Anoesjka Minnaard is fotograaf en voorzitter van stichting Dikke Vinger. Dikke mensen zouden afgelopen jaar IC-bedden bezet hebben gehouden. Volgens Anoesjka kregen veel mensen in de risicogroep sympathie en medeleven, behalve dikke mensen. Dikke mensen zouden het aan zichzelf te wijten hebben. Een beeld dat volgens Anoesjka gekanteld moet worden.

Anoesjka, heeft diabetes type 1. Ook is ze dik, dat moet je volgens Anoesjka gewoon kunnen zeggen: ”De één is klein, de ander dik. Daar hoef je niet omheen te draaien.”

Niet iedereen kán er wat aan

Ben je dik, dan moet je er wat aan doen, zo denken veel mensen erover. Maar niet iedereen kán er wat aan doen. Het probleem is dat mensen er vanuit gaan dat het je eigen schuld is wanneer je dik bent. ”Het is hun eigen schuld, dus ze verdienen geen IC-bed,” heeft Anoesjka gehoord tijdens de coronapandemie. Het gesprek moet volgens haar gaan over gezondheid en welzijn in veel ruimere zin.

Anoesjka hoopt dat we naar een wereld kunnen waarin gewicht niet meer als maatstaf wordt gezien voor iemands waarde of gezondheid. Onder gezondheid vallen meer aspecten; onder meer mentale gezondheid en welzijn zijn van belang. En ook dat we aardig, beter en liever voor elkaar kunnen zijn.

Over Dor Hout

In maart 2020 wordt de ernst van de coronasituatie steeds duidelijker. Middels persconferenties worden de eerste maatregelen aangekondigd. Er zijn vrijheidsbeperkingen voor iedereen. In het jaar dat volgt deinen we van de ene naar de andere golf, volgen we ontelbaar veel persconferenties en wassen we onze handen vaak en grondig. Alles op anderhalve meter.

Maar met het aantal besmettingen stijgt ook de kritiek. Want waar doen “we” het voor? En voor wie? Is de economie niet belangrijker dan de kwetsbare groep die we beschermen? Het lijkt alsof we ons hebben opgesplitst in twee groepen, waarvan één risicogroep. In de podcast Dor Hout gaat Mieke van der Weij in gesprek mét de mensen óver wie we het toen hadden. Samen blikken ze terug op het afgelopen jaar, maar kijken ze ook vooruit.



In eerdere afleveringen van Dor Hout sprak Mieke van der Weij met onder anderen de 30-jarige Dichter des Vaderlands Lieke Marsman en de 71-jarige rechter Frank Wieland. Deze afleveringen zijn hier te beluisteren.

