Lancering nieuwe patiëntengroep voor mensen met sterke bijziendheid

Heb je een brilsterkte van -6 of meer? Dan heb je hoge myopie, oftewel sterke bijziendheid. Steeds meer mensen in Nederland hebben hiermee te maken, met alle risico’s van dien. Op 5 juli 2021 lanceerde de Oogvereniging daarom de nieuwe patiëntengroep Hoge Myopie.

Overal ter wereld zien we bijziendheid (myopie) toenemen door het intensieve beeldschermgebruik. In China is al 90% van de jongeren bijziend. In Europa is nu 50% van de twintigjarigen bijziend. Sterke bijziendheid (-6 of meer, oftewel hoge myopie) komt hierdoor ook steeds vaker voor. Hoge myopie geeft mensen een verhoogd risico op een veelheid aan oogaandoeningen: 1 op de 3 mensen met hoge myopie loopt risico om vóór het pensioen slechtziend te worden.

Facebookgroep Oogvereniging Hoge myopie

Sinds december 2018 is er een actieve community op Facebook van mensen die te maken hebben met hoge myopie. Dat zijn volwassen met hoge myopie en ook veel ouders van kinderen die behandeld worden voor verdere toename van hun bijziendheid.

Inmiddels telt de groep ruim 400 leden. Op dit platform kunnen mensen elkaar vragen stellen en ervaringen uitwisselen over het leven met hoge myopie en over medische behandelingen. Vanuit deze Facebookgroep is een actieve kerngroep gegroeid die de oogaandoening hoge myopie breder op de kaart wilde zetten. Hun actieve inzet heeft geresulteerd in de oprichting van de patiëntengroep Oogvereniging Hoge Myopie.

Gerlof du Bois, initiatiefnemer en voorzitter: “Door de oprichting van de Patiëntengroep Hoge Myopie binnen de Oogvereniging krijgen we ondersteuning en kunnen we nog meer bereiken. We kunnen hierdoor nog beter aandacht vragen voor het voorkomen en behandelen van hoge myopie, ook in samenwerking met het Oogfonds. Daarnaast brengen we lotgenoten bij elkaar. Vanwege de collectieve kennisdeling en -opbouw kunnen we bovendien beter samenwerken met onderzoeksafdelingen.”

Allereerste informatiebijeenkomst

Op 5 juli aanstaande vond de allereerste (online) informatiebijeenkomst plaats van Oogvereniging Hoge Myopie. Tijdens deze bijeenkomst verzorgden Prof. dr. Caroline Klaver en Jan-Roelof Polling van het Erasmus MC/Myopie Netwerk Nederland een presentatie over recente ontwikkelingen in behandeling en preventie. Daarnaast spraken bestuursvoorzitter van de Oogvereniging Jan Vreeburg en voorzitter van de nieuwe patiëntengroep Gerlof du Bois over het belang en de toekomstplannen van de nieuwe groep.

De Oogvereniging

De Oogvereniging is de organisatie voor mensen met een oogaandoening in Nederland. De vereniging biedt informatie over oogaandoeningen zoals hoge myopie en komt op voor collectieve belangen. Daarnaast is de Oogvereniging de plek waar mensen met een oogaandoening elkaar kunnen vinden en ervaringen uitwisselen. Hiervoor biedt de Oogvereniging verschillende ledengroepen, gebaseerd op regio, oogaandoening of interessegebied.

Bron: Oogvereniging