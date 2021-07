Geen Swim to Fight Cancer Tilburg in 2021

Streep door editie 2021 in Piushaven wegens zorgen over restricties bij organiseren van het event

Swim to Fight Cancer Tilburg gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie besloten na overleg met alle betrokkenen waaronder de gemeente Tilburg. Om er zeker van te kunnen zijn dat het evenement kan worden georganiseerd op dezelfde manier als afgelopen edities, kiest de organisatie voor uitstel tot september 2022. De organisatie gaat ervan uit dat in dat jaar de veiligheid voor deelnemers en toeschouwers beter gewaarborgd kan worden. Ook is er tegen die tijd wel zekerheid over ruimte voor de inrichting van het evenemententerrein met horeca en optredens.

Coronamaatregelen

Swim to Fight Cancer Tilburg zou op zondag 12 september plaatsvinden. Op dezelfde dag als de edities in Breda en Den Bosch, die vooralsnog wel doorgaan. Kristel Scheffers, voorzitter van Swim to Fight Cancer Tilburg: “Swim is bij uitstek een evenement van nabijheid, warmte en liefde. Om dit tegelijkertijd in drie Brabantse steden te kunnen doen, was natuurlijk fantastisch geweest. Toch vonden we dat we onze Swim in de Piushaven niet konden organiseren zoals we dat graag wilden. Hoewel we nu zien dat de versoepelingen veel sneller gaan dan wij enige tijd geleden hadden verwacht, komt dat te laat voor ons. De Swim is een organisatie van vrijwilligers en binnen de beperkte tijd die er nog is, is het niet mogelijk om een evenement te organiseren met de kwaliteit die iedereen van ons gewend is. Bovendien is nog altijd niet zeker welke maatregelen er op 12 september nog zullen gelden. De coronamaatregelen, hoe begrijpelijk ook, creëren afstand tussen mensen. Terwijl de omhelzing na de zwemtocht zo onmisbaar is! Omdat we nog altijd niet zeker weten of dat op 12 september mogelijk zal zijn en met name gezien de veiligheidsrisico’s voor deelnemers met kanker, konden we niet anders dan de Swim met een jaar uitstellen.”

Geld voor onderzoek

Swim to Fight Cancer organiseert in heel Nederland zwemevenementen waar via sponsoring van deelnemers geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek en -preventie. Swim to Fight Cancer Tilburg kent twee geldstromen: de inschrijfgelden worden gebruikt voor de organisatie van het event, en al het sponsorgeld gaat rechtstreeks naar kankeronderzoekers. Scheffers: “We richten onze blik nu op volgend jaar. De bereidwilligheid bij gemeente en ondernemers is groot, dus we hebben er alle vertrouwen in dat we er in 2022 een onvergetelijk evenement van kunnen gaan maken.”

Bron: Swim to Fight Cancer Tilburg