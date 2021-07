Krachtige Basiszorg levert de bewoner de juiste zorg op

Krachtige Basiszorg werkt voor (kwetsbare) bewoners én zorgprofessionals

Onderzoeksresultaten integrale aanpak ‘Krachtige Basiszorg’ in de G4 (de vier grote steden van Nederland) bevestigen positieve resultaten uit eerder onderzoek

De oorzaak van een gezondheidsklacht ligt vaak gecompliceerder dan dat het lijkt. Zo kan iemand die aanklopt bij de huisarts met slaapproblemen ook financiële problemen ervaren of terechtkomen in een sociaal isolement. Het gezondheidslandschap is daarmee niet alleen de huisarts en de praktijkondersteuner, maar bijvoorbeeld ook het wijkteam, de welzijnswerker en de gemeente. In tien huisartsenpraktijken, verdeeld over de vier grote steden van Nederland, implementeerden huisartsen samen met andere zorg- en hulpverleners de succesvolle aanpak ‘Krachtige Basiszorg’. Om Krachtige Basiszorg mogelijk te maken werkten de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ, de Achterstandsfondsen en huisartsenorganisaties intensief samen. Ze maakten daarbij onder meer financieringsafspraken. Onderzoeksinstituut Nivel laat het resultaat van de implementatie zien van de opschaling van één naar tien praktijken: de bewoner krijgt de juiste zorg en de huisarts ervaart meer werkplezier.

Beter inzicht en meer eigen regie door de patiënt

Uit onderzoek blijkt dat Krachtige Basiszorg betere zorg oplevert voor de kwetsbare patiënt. Van de deelnemende patiënten aan Krachtige Basiszorg begrijpt 75% hun probleem of klacht beter en weet 73% ook wat ze zelf aan hun klacht kunnen doen. Dit resulteert in minder verwijzingen en kortere vervolgconsulten. Huisarts Wouter Bisseling vertelt: ‘’We kunnen meer voor bewoners betekenen als huisartsen, andere zorgverleners, maar ook het wijkteam en welzijnswerkers samen optrekken.’’

Medewerkers in de huisartsenzorg bloeien op

Er wordt ook een speciaal consult ingevoerd, het 4D-gesprek, waarin gebruik wordt gemaakt van een methode waardoor alle problematiek boven tafel komt. Uit onderzoek blijkt dat onder andere het 4D-gesprek ook een positief effect heeft op de huisartsenpraktijken zelf. Van de deelnemende huisartspraktijken ervaart 45% van de medewerkers meer werkplezier. Ruim driekwart geeft aan dat dit komt door de nieuwe werkwijze.

Krachtige basiszorg

Ook de werkdruk is verlaagd: 34% van de medewerkers uit de huisartspraktijk ervaart minder werkdruk. Huisarts Marieke Out vertelt: ‘’Met Krachtige Basiszorg verbeteren we onze zorg op een structurele en voor de patiënt zichtbare manier. In een achterstandswijk waar meer kwetsbare patiënten zijn met complexe problematiek is tijdsgebrek een uitdaging. Door Krachtige Basiszorg heb ik meer tijd en aandacht voor de kwetsbare patiënt. Ik kan hem beter helpen en dat vind ik fijn.’’

Intensiever samenwerken

Onderzoeksinstituut Nivel concludeert dat huisartsen door Krachtige Basiszorg beter op de hoogte zijn van andere zorg- en hulpverleners in de wijk, doordat zij samen casussen bespreken. Huisarts Rebecca Houtman vertelt: ‘’Samen met andere zorg- en hulpverleners bekijken we per keer hoe we het aanpakken en wie welk deel van de zorg- of hulpvraag voor zijn rekening neemt. Doordat we intensief samenwerken rondom een complex vraagstuk, leren we elkaars werkwijze steeds beter kennen. Daardoor kunnen we beter en sneller de juiste zorgverlener vinden voor onze patiënt.’’

Structurele inbedding

Zowel door huisartsen, praktijkondersteuners, de wijkteams als betrokken gemeenten, zorgverzekeraars en achterstandsfondsen wordt de meerwaarde van Krachtige Basiszorg erkend. Krachtige Basiszorg is tot stand gekomen door samenwerking met en financiering door Zilveren Kruis, CZ en de Achterstandsfondsen. De werkwijze vraagt om een intensieve samenwerking. Allereerst van het team professionals rondom en met de patiënt. Daarnaast ook tussen financiers, zorgverzekeraars, Achterstandsfondsen en beleidsmakers van gemeente en zorgorganisaties.

Bron: Nivel