Kunstenaar Mackenzie Fincham wint JBZ Award 2020/2021

Mackenzie Fincham heeft de JBZ-Award 2020/2021 gewonnen, een aanmoedigingsprijs voor beginnend beeldend talent. De pas afgestudeerde kunstenaar van AKV|St.Joost ontvangt € 2.500,- om te besteden aan de uitvoering van nieuw werk. Mackenzie Fincham maakte indruk met haar project ‘Waan(beeld)’.

Drie genomineerden

In 2020 heeft de jury drie genomineerden geselecteerd voor de JBZ-Award 2020/2021: Okke van Breemen van de opleiding Illustrated & Animated Storytelling , Hanneke Gerrits van de opleiding New Design & Attitudes en Ema Vaneková van de opleiding Art & Research.

Dit jaar zijn door de directie van de academie AKV|St.Joost 7 eindexamenkandidaten voorgedragen voor de nominatie van de JBZ Award 2020/2021. Van de afdeling Art & Research (ART) zijn dat: Loes van Reijmersdal en Marit van der Heijden, voor de afdeling New Design & Attitudes (NDA) zijn dat Myrthe Bruijn, Qwen Sterenberg en Michelle Smits, voor de afdeling Illustrated & Animated Storytelling (IAS) zijn dat Almira El Batati en Mackenzie Fincham.

Uit het juryrapport : Mackenzie Fincham – Waan(beeld) (animatie)

Door de doordachte manier van cameravoering, beeldvorming en gebruik van een onorthodox medium voor animatie weet Mackenzie je in korte tijd mee te nemen in het verwarde brein van de hoofdpersoon. Geluid, kleur, opbouw, alles klopt aan deze film.

Van de opleiding IAS viel Mackenzie op. Hieronder het juryrapport:



De jury is onder de indruk van haar animatie Waan(beeld). Zij heeft ongelofelijk veel energie gestoken in het ziektebeeld waan(beeld). De animatie toont wat er in iemands hoofd afspeelt. De geluiden zijn zeer bijzonder en heeft de kunstenaar zelf gemaakt. In een korte tijd bouwt Mackenzie een spanning op waardoor de animatie je pakt als toeschouwer.

Zij heeft diverse technieken gebruikt om haar beeldmateriaal vast te leggen. De combinatie van de drogenaald ets techniek met de digitale animatietechniek heeft zij ingezet om de wereld die ze wil verbeelden vorm te geven. De jury ziet vol verwachting uit naar de verdere ontwikkelingen van Mackenzie als beeldend kunstenaar en hoopt dat zij haar animatie ook gaat inzetten om bijvoorbeeld aandacht te vragen voor complexe ziektebeelden in de zorg.

Jury

De jury van de JBZ-Award bestond uit Jean Marc Reinold, voorzitter van de kunstcommissie JBZ, Lotte Landsheer, directeur Cor Unum en Robin Mommers, de winnares van 2019 jaar. Zij reikte de prijs uit op 7 juli en Jean Marc

Reinold is aanwezig op de diploma uitreiking van AKV/St. Joost op 12 juli. Robin Mommers wil de € 2.500,- gebruiken voor het maken van een reis voor inspiratie van nieuw te maken werk.

Dit jaar is geen overzichtstentoonstelling van de genomineerden in het JBZ te zien. Binnen AKV|St.Joost is er sprake van een digitale tentoonstelling, waardoor er geen vertaling plaats kan vinden naar een expositie binnen het JBZ.

De JBZ Award is in 2012 voor het eerst uitgereikt en dit jaar voor het laatst mogelijk gemaakt door de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na negen jaar gaat de kunstcommissie zich bezinnen op een vervolg in een andere vorm.

Helende omgeving

Kunst maakt deel uit van de healing environment die het ziekenhuis zijn patiënten wil bieden. Regelmatig zijn daarom concerten te horen en exposities te zien, waarbij samengewerkt wordt met lokale culturele instellingen. Ook onderhoudt de kunstcommissie contact met lokale kunstenaarsgroepen en kunstopleidingen. Het ziekenhuis wil een platform zijn om nieuw talent aan het aan het Bossche publiek te tonen.

Bron: JBZ